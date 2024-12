Blake Lively recibe apoyo de Amber Heard y otras estrellas de Hollywood

Varias estrellas de Hollywood apoyaron públicamente a la actriz Blake Lively en su demanda en contra de su coprotagonista Justin Baldoni por acoso sexual y represalias durante la grabación de la película ‘Romper el Círculo’.

América Ferrera, Amber Tamblyn y Alexis Bledel, quienes protagonizaron junto a Lively la película de 2005 The Sisterhood of the Traveling Pants, emitieron un comunicado en conjunto a través de Instagram para expresar su solidaridad hacia Lively.

Las actrices respaldaron a Lively y aseguraron que vieron a la protagonista de ‘It Ends With Us’ “reunir coraje” para pedir un espacio de trabajo seguro durante el rodaje de la película.

“Como amigas y hermanas de Blake durante más de 20 años, la apoyamos en solidaridad mientras lucha contra la supuesta campaña emprendida para destruir su reputación. Durante el rodaje de It Ends with Us, la vimos reunir el coraje para pedir un lugar de trabajo seguro para ella y sus colegas en el set, y nos horroriza leer la evidencia de un esfuerzo premeditado y vengativo que siguió para desacreditar su voz”, dice parte del comunicado conjunto.

Asimismo las actrices cuestionaron la instrumentalización de las historias de víctimas de violencia doméstica en la promoción de la película mientras que se “silencia” a una mujer que pidió un ambiente de trabajo seguro en el set.

“Lo más preocupante es la explotación descarada de las historias de sobrevivientes de violencia doméstica para silenciar a una mujer que pidió seguridad. La hipocresía es asombrosa. Nos impacta la realidad de que incluso si una mujer es tan fuerte, celebrada y tiene tantos recursos como nuestra amiga Blake, puede enfrentar represalias contundentes por atreverse a pedir un ambiente de trabajo seguro. Nos inspira el coraje de nuestra hermana para defenderse a sí misma y a los demás”, agrega el comunicado.

Otra de las actrices que apoyó a Blake Lively fue Amber Heard, quien hace poco protagonizó el polémico juicio contra su exesposo Johnny Deep.

“Las redes sociales son la personificación absoluta del dicho: ‘Una mentira recorre medio mundo antes de que la verdad pueda ponerse las botas’. Lo vi de cerca y fue tan aterrador como destructivo”, afirmó Heard a NBC News.

Blake Lively presentó una demanda en contra de su coprotagonista de ‘It Ends With Us’ Justin Baldoni por acoso sexual y presuntas estrategias de desprestigio en su contra.

En la demanda, obtenida por The New York Times, Baldoni habría mostrado videos e imágenes explícitas, discutido adicciones y experiencias sexuales frente al equipo, mencionado genitales del reparto y presionado a Blake Lively sobre su peso. Esto generó un ambiente de trabajo hostil que llevó a una reunión con el equipo de trabajo para fijar límites.

Blake Lively alega también en su demanda que Justin Baldoni coordinó una campaña de manipulación social para destruir su reputación. De acuerdo con lo denunciado, el actor de la cinta habría utilizado un equipo de relaciones públicas para crear estrategias con las que presuntamente planeaban destruir la imagen de la actriz.

Bryan Freedman, el abogado de Baldoni, calificó la denuncia de Lively como “grave y categóricamente falsa”. “Es vergonzoso que la Sra. Lively y sus representantes hagan acusaciones tan graves y categóricamente falsas contra el Sr. Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes”.

La defensa del actor acusó a Lively de “amenazar con no presentarse al set, amenazar con no promocionar la película”, lo que terminaría “conduciendo finalmente a su desaparición durante el estreno, si no se cumplían sus demandas”.

Sigue leyendo: