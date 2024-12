Blake Lively contra Justin Baldoni: Todo sobre la demanda al coprotagonista de “Romper el Círculo”

La actriz Blake Lively acusó a Justin Baldoni, su co-protagonista en la película Romper el Círculo, de acoso sexual y represalias. En una demanda civil, Lively aseguró que el equipo de relaciones públicas de Baldoni presuntamente diseñó un plan para desprestigiarla.

La demanda fue presentada por Lively ante el Departamento de Derechos Civiles de California el viernes y obtenida por The New York Times. Según se señaló en la denuncia, durante el rodaje se celebró una reunión del elenco y los directivos de la cinta para establecer límites ante lo que parecía un ambiente de trabajo hostil.

La relación de trabajo entre los protagonistas de la película, Baldoni y Lively, se agravó cuando el actor alardeaba ante la protagonista de Gossip Girl su adicción al sexo, incluso mostrándole imágenes y videos pornográficos. Además, el actor hacía comentarios constantes sobre el peso de Lively y mencionaba frecuentemente a su difunto padre.

En la reunión Blake Lively exigió que se detuvieran los presuntos comportamientos inapropiados de Baldoni y que además no se fijaran más escenas de sezo que las que ya estaban pautadas en el guión. Ryan Raynolds, actor y esposo de Lively, estuvo presente en la reunión.

En la demanda la actriz incluye capturas de conversaciones entre el actor y su publicista en las que planean una “cancelación” pública a la actriz y destruir su reputación.

El abogado del actor calificó las acusaciones de Lively como “falsas y escandalosas”. “Es vergonzoso que la Sra. Lively y sus representantes hicieran acusaciones tan serias y categóricamente falsas contra el Sr. Baldoni, Wayfarer Studios y sus representantes, como otro intento desesperado de ‘arreglar’ su reputación negativa que se obtuvo de sus propios comentarios y acciones durante la campaña de la película; entrevistas y actividades de prensa que fueron observadas públicamente, en tiempo real y sin editar, lo que permitió que Internet generara sus propios puntos de vista y opiniones”, dijo Bryan Freedman, abogado de Baldoni.

Justin Baldoni es el coprotagonista de “It Ends with Us”. Crédito: Evan Agostini | AP

La denuncia de Blake Lively de acoso sexual en contra del actor Justin Baldoni causó repercusiones. De acuerdo con Deadline, la agencia de representación WME ha eliminado al intérprete de su lista de clientes. Lively también forma parte de los representados por esta empresa.

Además, Colleen Hoover, autora del libro en el que se basó la película, respaldó públicamente a Lively. “Blake, no has podido ser más honesta, amable, comprensiva y paciente desde el día que nos conocimos. Gracias por ser exactamente como eres. Nunca cambies, no te marchites”.

Durante la grabación de la película se dio a conocer que los protagonistas no tenían una buena relación. Esto quedó en evidencia durante la promoción de la cinta en la que Lively y Baldoni no posaron juntos en las premiere. Además, Lively fue señalada por supuestamente frivolizar con el tema de la violencia de género, tema en el que se centra la película.

