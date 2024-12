Denzel Washington se bautiza y obtiene su licencia de ministro en Nueva York

El actor estadounidense Denzel Washington se bautizó en la Iglesia de Kelly, en Harlem, Nueva York, y obtuvo su licencia como ministro.

Washington, quien participó recientemente en ‘Gladiador 2’, ofreció unas palabras ante su congregación antes de su bautizo en el que aseguró que había dado un paso importante en su vida pero reconoce que fue un proceso largo. La ceremonia se transmitió el sábado 21 de diciembre en un en vivo en Facebook.

El arzobispo de la iglesia Christopher Bryant conversó con Page Six y retomó parte de las palabras del actor tras su bautizo. “Me tomó un tiempo, pero finalmente estoy aquí. Si Dios puede hacer esto por mí, no hay nada que no pueda hacer por ti. El cielo es literalmente el límite”, comentó el actor, de acuerdo a lo que expresó Christopher Bryant.

Pauletta Washington, esposa de Denzel Washington, dedicó unas palabras a su esposo por este importante paso en su vida.

“Eres la cabeza de nuestra casa y has dado un gran ejemplo a nuestros hijos, que ahora son adultos y saben la diferencia porque les hemos mostrado la diferencia. Estoy muy orgullosa de ti. Eres la cabeza de nuestra casa y diste un gran ejemplo a nuestros hijos, que ahora son adultos que conocen las diferencias porque les hemos mostrado las diferencias”, ”, comentó, según “PageSix”.

Durante la ceremonia, también se le otorgó una licencia de ministro, lo que le permitirá ser ordenado en el futuro.

Denzel Washington es hijo de un pastor pentecostal por lo que la fe siempre ha formado parte importante de su vida. Sin embargo, en una entrevista para Esquire, el galardonado actor reconoció que consumió diferentes tipos de drogas en su pasado, aunque no fue adicto a ninguna. Sin embargo, reconoce que el alcohol fue un gran problema en su vida.

“Nunca me enganché con la heroína. Ni con la cocaína. Ni tampoco con las drogas duras. Me inyectaba droga igual que todos, pero nunca me enganché”, dijo el actor.

Con respecto al consumo de alcohol, Denzel Washington aseguró que fue un problema desde 1999 hasta 2014, año en el que dejó la bebida. En 1999 construyó una casa con una bodega en la que podía almacenar más de 10,000 botellas de vino. Aseguró que llegó a abrir botellas de más de $4,000 dólares.

“El vino es muy complicado. Es muy lento. No es algo así como, boom, de repente. Parte de ello fue cuando construimos esta enorme casa en 1999 con una bodega de diez mil botellas de vino. Aprendí a tomar lo mejor”, reveló el actor en la entrevista.

Sin embargo, aseguró que no consumía cuando estaba en grabaciones o mientras preparaba un papel.

