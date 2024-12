Juan Rivera habla del estado de salud de doña Rosa y lanza indirecta

Juan Rivera dio algunos detalles del estado de salud de su madre, doña Rosa, y lanzó un mensaje que muchos han considerado como una indirecta para su familia, que durante años ha tenido fuertes diferencias.

En sus historias de Instagram, el cantante comentó: “Dios bendiga a mi mamá. Aquí estamos como siempre hemos estado. Oren por su recuperación por favor, yo lo hago”.

Luego dejó una enigmática frase que muchos no han entendido: “Solo la tendré una vez en la vida, cuando ella se vaya, se irá. ¡No vengas después llorando!”.

Dentro de la familia Rivera son varios los hermanos que tienen diferencias, pero las más marcadas son con los hijos de Jenni Rivera, incluyendo a Chiquis.

Estado de salud de doña Rosa Rivera

Por ahora son pocos los detalles que se saben sobre lo que ocurre con la matriarca de esta familia. Sin embargo, su hijo Juan ofreció una entrevista la semana pasada al periodista Javier Ceriani, en la que mantuvo sus reservas.

“En realidad, la neta, no sé… bueno sí sé, pero por respeto a mi mami me reservo lo que está sucediendo. Solo le digo a la gente que le pedimos a Dios que todo salga bien y pues ahorita, es difícil, no sé qué decir o no decir”, comentó.

En la conversación también habló de la importancia de los padres y cómo algunos no les dan el valor que merecen.

“Ellos también son hijos de Dios y son prestados para nosotros. Seguimos sin valorar lo que tenemos y no les prestamos el tiempo que se merecen. No les damos el amor o la atención que necesitan y tomamos como prioridad otras cosas. Le pido a Dios que todo salga bien y es todo lo que te puedo decir”, afirmó.

La situación de salud de doña Rosa ha mantenido atentos a los seguidores de la familia Rivera, pues esperan su pronta mejoría.