Juan Rivera habló de su ausencia en el homenaje póstumo a Jenni

La ausencia de Juan Rivera en un momento tan importante para la familia generó sorpresa y especulaciones entre los seguidores de Jenni. Algunos medios de comunicación han reportado que aparentemente decidió no asistir a la develación de la estrella por motivos personales y familiares, mientras que otros han sugerido que podría existir algún tipo de conflicto interno con los parientes.

Sin embargo, a pesar de su ausencia física en el evento, Juan decidió explicarle a Marco Tapia para Dulce y Picante TV el motivo por el que no asistió al reconocimiento póstumo que su hermana recibió en el Paseo de la Fama de Hollywood el pasado 27 de junio.

“Iba a estar yo solo, sin la gente que más quiero que es mi mujer y mis hijos. Entonces opté por no causarle ningún inconveniente a nadie, por no sentirme incómodo yo y para honrar a mi hermana no lo tengo que hacer públicamente, lo puedo hacer de la manera que yo sienta que es la mejor manera”, mencionó.

La ausencia de Juan en este evento tan importante para la familia Rivera generó sorpresa entre los fans y seguidores de la Diva de la banda, quienes expresaron su apoyo y cariño hacia él en las redes sociales. A pesar de las diferencias, se espera que puedan encontrar la manera de reconciliarse en el futuro y mantener viva la memoria de Jenni, una de las artistas más queridas y admiradas en la música regional mexicana.

Internautas reaccionaron al no asistir al homenaje de Jenni Rivera

“Dios mío, a esa mujer no la dejan descansar en paz”, “Ni idea si él es buena persona o no, pero cuanta verdad tiene. Para honrar a un ser querido no necesita una cámara y un show montado”, “No lo invitaron”, “Ese juan cae mal se la da de que es el más bueno a mí no me convence ese tipo”, “Ese Juan si es tramoyero”, “Es que él ni siquiera se parece a la familia que tiene”, “Lupillo ahí te hablan”, “Muy bien Juan, los demás que sí se encarguen de hacer pantalla”, fueron algunas de las reacciones que generaron sus declaraciones.

