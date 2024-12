Julián Gil siente “nostalgia” al no poder pasar la Navidad con su hijo

El actor Julián Gil volverá a pasar las navidades alejado de su hijo Matías, fruto de su relación con la actriz Marjorie de Sousa. Gil ha tenido contacto casi nulo con su hijo de siete años debido a que después de una larga batalla legal el actor perdió la custodia y los derechos sobre el menor. Desde entonces, ha exigido a la madre de su hijo que le permita ver al niño pero no ha obtenido respuesta positiva.

En un reciente encuentro con la prensa tras la develación de la placa de la obra ‘La Lista de Santa’, el actor expresó su sentir ante la situación con su hijo especialmente en estas fechas decembrinas.

Gil aseguró que le hubiese gustado que su hijo pudiese asistir a su obra navideña, pero al no tener contacto con Matías dice que siente “nostalgia y sentimiento”.

Ante un posible reencuentro con su hijo, Julián Gil dice que mantiene la esperanza de poder tener contacto nuevamente con Matías, aunque aclara que no sabe cuando eso pueda ocurrir.

“La esperanza es inevitable, eso va a pasar, lo que pasa es que no sabemos cuándo va a pasar. Mientras más pasa el tiempo más momentos bonitos se pierden. Seguramente cuando Mati cuando vaya creciendo lo va a pedir (reencontrarse con su papá) si no es que no lo ha pedido ya”, dijo el actor a la prensa.

El actor expresó lo que siente ante la posibilidad de un reencuentro futuro. “Si me da nostalgia y sentimiento”. Asimismo aseguró que compró regalos de Navidad para su hijo desde que nació hasta la actualidad y dice que todos esos regalos los tiene guardados para poder darselos en un futuro reencuentro.

El actor recientemente reaccionó a una foto de su hijo junto con el cantante mexicano Peso Pluma. “Le escribí un ‘DM’ (mensaje directo) a Peso Pluma con mi teléfono diciéndole ‘si lo vuelves a ver dile que yo soy su papá y este es mi teléfono’”, dijo en ese momento.

Julián Gil aprovechó las cámaras para pedirle a Marjorie de Sousa que “sea un poquito más congruente”. “No puedes poner un video cantando un villancico con Mati cuando en esas canciones se promueve el amor y la unión familiar y tu familia está completamente fracturada”, dijo el actor.

