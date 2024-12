Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este lunes 23 de diciembre

La jornada de fútbol prevista para este lunes 23 de diciembre está cargada con el cierre de las jornadas en algunas de las ligas más importantes de Europa y Sudamérica, los cuáles podrás disfrutar de cada uno de ellos con esta agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Liga de Italia

La liga italiana disputará una doble jornada de mucha intensidad con instituciones de mucha historia dentro de la Serie A que se encuentran luchando por el título de campeón; estos duelos son los protagonizados por Fiorentina vs Udinese e Inter de Milan vs Como.

El Inter y la Fiorentina se ubican en la tercera y quinta posición de la tabla de clasificación, respectivamente, por lo que ambos son los principales favoritos para poder sumar un triunfo y así seguir en la lucha por los puestos europeos.

Horarios

Fiorentina vs Udinese : 12:30 horas en el Este de los Estados Unidos (Disney+, ESPN e Inter)

: 12:30 horas en el Este de los Estados Unidos (Disney+, ESPN e Inter) Inter de Milan vs Como: 14:45 horas en el Este de los Estados Unidos (Disney+, ESPN e Inter)

Liga de Portugal

La Primeira Liga de Portugal tendrá los últimos partidos de su Jornada 15 con una tanda que tendrá un total de tres partidos que podría generar algunos cambios dentro de la tabla de posiciones y especialmente con el liderato del torneo.

Estos partidos serán disputados entre Benfica vs Estoril, Vitória Guimarães vs Nacional y Estrela vs Rio Ave, clubes que tienen la responsabilidad de seguir sumando puntos; en el caso del Benfica si ganan quedarían en primer lugar con 38 unidades.

Horarios

Benfica vs Estoril : 13:45 horas en el Este de los Estados Unidos (GOL TV, Inter y ESPN)

: 13:45 horas en el Este de los Estados Unidos (GOL TV, Inter y ESPN) Vitória Guimarães vs Nacional : 13:45 horas en el Este de los Estados Unidos (Sport TV2, Sport TV Multiscreen, MEGOGO Football, Antena Play)

: 13:45 horas en el Este de los Estados Unidos (Sport TV2, Sport TV Multiscreen, MEGOGO Football, Antena Play) Estrela vs Rio Ave: 15:45 horas en el Este de los Estados Unidos (Sport TV1, Sport TV Multiscreen, MEGOGO Football, Antena Play)

