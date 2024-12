Paty Navidad habla sobre su posible participación en La Casa de los Famosos: All Stars

La actriz y cantante mexicana Paty Navidad habló nuevamente de su posible participación en el reality show La Casa de los Famosos: All Stars, que se proyecta como una competencia feroz, debido a las intensas personalidades que ahí podrían estar.

A pocas semanas de que comience la “telenovela de la vida real”, la primera finalista de la tercera temporada habló con Pica y Se Extiende de si entrará o no a la mansión ubicada en México.

“No sé todavía, en eso estamos, hay una gran posibilidad, por supuesto, pero en eso estamos. Las solicitudes creo que son muchas, las invitaciones también. Se está formando, por lo que he escuchado, un elenco bastante fuerte y aguerrido y pues nada, las posibilidades es que entre, pero aún no lo puedo confirmar”, comentó.

https://www.youtube.com/watch?v=yvv68SsS9Hw

Lourdes Stephen le preguntó a la artista qué haría distinto en esta ocasión, entendiendo que llegó a un buen puesto en su temporada, pero no logró ganar.

“Para empezar en la temporada pasada yo todavía entré con algunos miedos, en esta no hay para nada. Si entro estaría dispuesto a divertirme, a pasarla muy bien, ya no les voy a cocinar, eso sí. Ya yo entendí que voy a cocinar cuando me toque nada más”, bromeó.

Paty Navidad dijo también que se enteró de que Laura Bozzo podría estar en la casa y que está tomando cursos intensos de cocina porque ella sí quiere destacarse en esa parte de la mansión.

En el estudio estaba Osmel Sousa, con quien compartió en el reality show, pero dejó entrever que pese a las diferencias que tuvieron, igual lo quiere.

El cubano dijo que se desencantó con La Materialista y con ella porque se le mostraba como unas personas dulces y luego la nominaban.

La nueva temporada del reality show estará llena de emociones y algunos cambios, pues el formato estará con nuevas pruebas y además con Javier Poza estrenándose en la conducción de este programa, junto a Jimena Gállego.

