Paty Navidad podría entrar a La Casa de los Famosos: All Stars

En La Casa de los Famosos: All Stars podría estar la actriz y cantante mexicana Paty Navidad, quien en la tercera temporada del reality show logró el puesto de primera finalista.

En unas declaraciones a varios reporteros, la artista habló del ofrecimiento que le hicieron para esta ambiciosa edición, que se estrenará en febrero del 2025.

“Existe la posibilidad de que sí, si llego a entrar al reality no tengo miedo a nada ni nadie, excepto a la furia de Dios”, dijo.

Además de esto, comentó: “La vez pasada que entré iba con dos o tres miedos por ahí, algunas cosas que me preocupaban y esos mieditos que tenía ya no existen. Si llego a entrar voy dispuesta a disfrutarlo y ahora sí que a ser yo, como lo he sido siempre, pero también a defenderme”.

Paty Navidad indicó que no es una persona agresiva ni peleona, pero no se quedará de brazos cruzados si alguien se mete con ella.

Penélope Menchaca reaccionó a estas declaraciones y consideró que la mexicana es una participante fuerte si se llega a confirmar que entrará a la mansión ubicada en México: “Va enrachada porque cuando estuvo en La Casa de los Famosos casi, casi gana”.

A pocos meses de que anuncien el casting para esta edición, ya hay varios nombres que se manejan como el de Manelyk González, Alfredo Adame, Aleska Génesis, Rey Grupero y probablemente otros artistas como Lupillo Rivera, Laura Bozzo y Paty Navidad.

La “telenovela de la vida real”, como es conocida la competencia, ha sido uno de los programas más exitosos que ha tenido Telemundo y por ende apostaron a una temporada llena de exparticipantes, quienes ya conocen el juego y entrarán ahora con una actitud renovada para ganar el jugoso premio en efectivo.

Las alianzas, los romances y el drama de seguro estarán a la orden del día, pues mientras avanzan los días de encierro las emociones se hacen más intensas y por ende se hace más atractivo todo lo que ocurre dentro de la casa.

