Rescatan a más de 150 esquiadores por mal funcionamiento de góndola en Resort de Colorado

Un total de 174 personas fueron rescatadas después de un mal funcionamiento de una góndola en Winter Park Resort, a unos 113 kilómetros al oeste de Denver, informaron las autoridades.

El teleférico del Winter Park Resort se detuvo automáticamente cuando detectó la grieta en una pieza estructural del teleférico, dijo la portavoz del resort, Jen Miller. Las personas que viajaban en los teleféricos fueron bajadas por cuerdas durante unas cinco horas.

La mayoría eran practicantes de snowboard

El problema mecánico se produjo a las 12:15 horas del sábado, cuando la telecabina se paró inmediatamente. La patrulla de esquí comenzó las tareas de rescate de los esquiadores en su mayoría de practicantes de snowboard

El resort estaba utilizando las telesillas Arrow y Gemini para dar servicio a la base de Winter Park mientras se realizaban las reparaciones.

“Los patrulleros de esquí entraron a la cabina de cada góndola desde arriba y bajaron el equipo de las personas al suelo antes de usar una cuerda equipada con un asiento para bajar a cada uno de los 174 pasajeros al suelo”, indicó Miller, informó AP.

Aleksey Dmitriyev fue una de las personas rescatadas por la patrulla de esquí. El esquiador dijo que empezó a esquiar en 1999 y que va a Winter Park unas 15 veces por temporada. La estación de esquí es su principal destino para esquiar con su esposa.

“Íbamos a hacer nuestra primera bajada, mi esposa y yo, y nos detuvimos. Nos detuvimos durante unos 15 minutos y comenzamos a pensar que tal vez era inusual”, comentó a FOX31 News.

Atrapados a 30 pies en el aire

“Llamé a la línea y me dijeron que si faltaban menos de 20 minutos, no me preocupara, que nos devolvieran la llamada. Luego esperamos un poco más y comenzamos a ver a la patrulla de esquí bajando y hablando con la gente desde el suelo hasta la cabina, como diciendo cuántos de ustedes estaban en la cabina, todo eso”, añadió.

Estaban atrapados a unos 30 o 50 pies en el aire. Ninguna persona resultó herida durante el rescate, que inició a las 13:00 horas y finalizó a las 18:00.

Pruebas y evaluaciones exhaustivas

La telecabina permaneció cerrada el domingo por reparaciones e inspecciones, y la Junta de Seguridad de Tranvías de Colorado, junto con el fabricante de la telecabina, Leitner Poma, llegaron al resort.

FOX31 News destacó que se había instalado una nueva pieza y que el teleférico volvería a funcionar. Durante el domingo y el lunes realizarían pruebas y evaluaciones exhaustivas, en cuanto confirmen que todo está en orden abrirán al público.

