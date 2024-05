Excursionista de Colorado desaparece al intentar escalar a lo más alto de las Montañas Rocosas

Un hombre de Colorado Springs desapareció tras intentar realizar una expedición en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, en el pico más alto, de acuerdo con informes del Servicio de Parques Nacionales (NPS).

Lucas Macah, de 23 años, fue visto por última vez el domingo en la tarde tras haberle enviado un mensaje de texto a un amigo para avisarle que alcanzó la cima del Longs Peak, con 14,259 pies de elevación. Sin embargo, el excursionista no volvió a dejar rastro.

El NPS detalló que tormentas significativas se han movido a través de las altas elevaciones del parque más tarde ese día. El vehículo de Macaj fue encontrado estacionado en Longs Peak Trailhead la mañana siguiente, lo que llevó a las autoridades a iniciar una búsqueda después de que fue reportado como desaparecido el domingo en la noche.

La búsqueda se ha visto obstaculizada por fuertes vientos, condiciones de oscuridad y baja visibilidad. A pesar de las condiciones adversas, los equipos de búsqueda han estado utilizando equipos terrestres y de vuelo de ala fija con sensores de calor en Longs Peak Trail hasta Ledges en Keyhole Route. Además, se han realizado esfuerzos de búsqueda en Boulder Brook Trail.

El reconocimiento aéreo se ha centrado en la ruta Keyhole, que incluye The Ledges, The Trough, The Narrows, The Homestretch y la zona entre Longs Peak y Mount Meeker. Los guardaparques también continúan las investigaciones.

Se cree que Macaj llevaba una camiseta de color oscuro, pantalones color canela o marrón, botas de color caqui y una mochila negra. También es descrito como un hombre de 5 pies y 9 pulgadas de alto.

Macaj ha estado tratando de alcanzar la cima de Longs Peak por la ruta Keyhole cuando desapareció. El NPS advierte que la ruta Keyhole puede experimentar condiciones invernales en cualquier momento, lo que requiere mayor habilidad y juicio. Aconsejó estar preparados para regresar durante cambios climáticos repentinos y drásticos.

Con información de Fox News

