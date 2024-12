Aaron Rodgers habló sobre su futuro con los New York Jets

A falta de dos partidos para concluir la temporada regular de la NFL los New York Jets tuvieron una pésima actuación con foja de 4-11 y ahora sólo esperan el final de la temporada regular para conocer cuál es el lugar que tendrán para la elección del próximo draft.

Otro tema al que estará pendiente la franquicia neoyorquina es sobre el futuro de su experimentado quarterback Aaron Rodgers. Pues deberán tomar una decisión si mantenerlo en el equipo para la próxima temporada o cortar con el vínculo.

Por el lado de Rodgers parece tener intención de seguir en Nueva York. Pues recientemente en una entrevista para The Pat McAffe Show admitió incluso estar dispuesto a reducir su salario contal de permanecer en los Jets.

“Creo que hay un mundo en el que simplemente dicen, ‘Oye, gracias, vamos a ir en otra dirección’ el 6 de enero. Creo que también existe la posibilidad de que esperemos y veamos quiénes son los nuevos integrantes del equipo“, adelantó Rodgers.

Pese al interés del exquarterback de los Green Bay Packers de mantenerse en el equipo de los Jets, Rodgers reconoció que su futuro sigue siendo incierto y que aún no platica con los dueños del equipo Woody Johnson y Christopher Johnson, para decidir si se mantiene con Jets o contempla el retiro profesional.

“No he decidido si quiero o no jugar en el futuro y no me han dicho cuáles son sus planes. Si el nuevo personal llegara y quisiera que estuviera allí y también hiciera una selección para el futuro, entonces, por supuesto“

Los Jets tienen en puerta los juegos ante los Buffalo Bills y los Miami Dolphins, ambos rivales en la división Este de la Conferencia Americana, donde los Bills han amarrado el título divisional.

