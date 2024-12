Asesinan de un disparo a portero uruguayo de 14 años que intentó salvar a su madre de una pelea

En medio de las festividades de Nochebuena, el pasado 25 de diciembre murió una joven promesa del fútbol uruguayo. Se trata del portero de 14 años del Montevideo City Torque, Geral Froste.

De acuerdo con medios uruguayos, el joven fue asesinado tras recibir un impacto de bala en medio de las festividades navideñas. Según el noticiero “Telenoche”, Froste recibió un balazo mientras intervenía en una pelea en la que estaba involucrada su madre.

El hecho se dio en una zona llamada Nuevo Ellauri, en Montevideo, capital de Uruguay. Froste habría recibido el impacto del proyectil entre el pecho y el abdomen. Según los reportes, el padre del joven lo trasladó a un hospital.

No obstante, los daños del disparo ocasionaron graves heridas internas que impidieron salvarle la vida. El hecho ha conmocionado a Uruguay por la naturaleza del crimen, pues era un joven de 14 años, deportista. También, porque se da en medio de una fecha donde se supone que impera la bondad.

La muerte de Froste ocurre tan solo cuatro meses después del luto que embargó a Uruguay por el fallecimiento de Juan Izquierdo. Futbolista de 27 años que sufrió una arritmia cardiaca durante la disputa de un partido de Copa Libertadores entre Nacional de Montevideo y São Paulo, en Brasil.

Reacciones a su muerte

A través de las redes sociales, el Montevideo City Torque emitió un comunicado lamentando su muerte y enviando condolencias a sus familiares y amigos.

A través de una entrevista para un programa llamado “Subrayado”, del Canal 10, el abuelo de Froste confirmó el asesinato. “Es un niño que se merecía esto”, dijo.

“Yo no te puedo decir la verdad, qué pasó, no sé. Yo cuando vi a mi nieto ya lo estaban tirando para adentro de un auto para llevárselo (al centro hospitalario). Si digo algo voy a mentir y no me gusta mentir, pero que me lo asesinaron mal, me lo asesinaron mal”, relató.

Es un niño que no se merecía esto. Era un excelente niño que vivía por el fútbol, por el City Torque, y por el estudio. Podés preguntar acá en el barrio a cualquiera lo que era, un pedazo de pan”, insistió.

Sigue leyendo:

· Juan Izquierdo se unió a la dolorosa lista de futbolistas fallecidos en acción

· Futbolista uruguayo se desplomó en partido por arritmia cardíaca

· Revelan la inédita causa que provocó falla cardíaca a Juan Izquierdo