Cadena trágica: hombre muere apuñalado tras perder su hogar en incendio en Nueva York

Arkmayer Davis, un hombre que perdió todo al incendiarse su apartamento en El Bronx (NYC) a principios de este mes, fue apuñalado fatalmente el martes afuera del refugio para personas sin hogar donde estaba viviendo, desangrándose en los brazos de su esposo en la víspera de Navidad.

La víctima de 36 años y su esposo Daris Antwan Davis (35) se vieron obligados a mudarse a un refugio en Morris Heights por un incendio que arrasó su edificio en Findlay Ave. el 2 de diciembre, destruyendo casi todas sus pertenencias y dejando a los dos indigentes.

Arkmayer acababa de dejar a su esposo en una lavandería automática al final de la cuadra y regresaba al refugio de E. Tremont Ave. cerca de Morris Ave. cuando fue atacado en la calle alrededor de las 11:40 a.m. del martes, dijo la policía de Nueva York. Regresó herido a su habitación y se desplomó.

Sin saber lo que había sucedido, su esposo pronto regresó al refugio para encontrarlo inconsciente en el piso y su habitación cubierta de sangre. “Me acerqué a él, lo sacudí. Traté de despertarlo y vi que no se movía”, dijo Daris Antwan al Daily News. “Miré su estómago. No respiraba y podía decir que no tenía pulso y se estaba desangrando… murió en el suelo allí mismo”.

Los paramédicos llevaron a Arkmayer al Hospital St. Barnabas, donde fue declarado oficialmente muerto. Había sido apuñalado repetidamente en el brazo, la pierna y el torso, dijo luego la policía. No está claro el motivo del crimen.

La víctima y su esposo se conocieron cuando eran adolescentes. La pareja planeaba visitar el árbol del Rockefeller Center el día de Navidad, pero Daris se quedó solo y además tuvo que dormir en la habitación donde su marido se desangró, atormentado por los recuerdos de sus últimos momentos. “Ya no me siento cómodo aquí”, dijo. “No hicieron un buen trabajo [de limpieza]. Todavía hay sangre”.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

El fin de semana una madre de 47 años fue apuñalada mortalmente en su hogar en Brooklyn (NYC) y su hijo adolescente saltó por la ventana para escapar tras ser herido por el atacante.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento el año pasado. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto del año pasado que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.