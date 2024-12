Ex de Carolina Sandoval la habría amenazado con denunciarla

Carolina Sandoval, conocida presentadora de televisión e influencer, compartió recientemente momentos de angustia en su cuenta de Instagram, reflejando la tensión familiar que se ha desatado en medio de las festividades navideñas. La situación involucra a Nick Hernández, el padre de su hija menor, quien ha llevado a cabo acciones que, según la venezolana, han generado malestar y preocupación.

“El papá de mi hija está haciendo un show en donde está involucrando a mi familia. Hoy es Navidad, aquí nadie le está impidiendo ver a la niña. Mi vida es muy pública, si yo me estuviera escondiendo no estuviera poniendo videos de que me voy en un avión, de que estamos viniendo a Boston”, dijo en Instagram.

La venezolana decidió viajar a Boston junto a su madre y su hija de ocho años para celebrar la Navidad con una amiga. A través de sus redes sociales, mostró imágenes de su hija disfrutando de la nieve, un momento que debería ser de alegría. Sandoval reveló que Hernández ha acosado a su familia y ha manifestado su intención de acudir a las autoridades para presentar una denuncia, alegando que no sabe dónde se encuentra la pequeña.

“Él supuestamente está yendo a la policía a poner una denuncia porque no sabe donde está su hija. Un divorcio es una cosa súper básica. Cuando hay niños de por medio lo único que hay es que conciliar el tema de las vacaciones, de los gastos. Yo lo único que quiero es que Amalia Victoria tenga una historia bonita de una Navidad un poco diferente”, añadió.

Este conflicto ha llevado a Sandoval a cambiar sus planes iniciales de viajar a España para la Navidad. Según sus declaraciones, optó por quedarse en Estados Unidos debido a que Hernández no le otorgó permiso para que la menor viajara fuera del país. Esta decisión refleja no solo las tensiones de su relación, sino también los desafíos que muchas familias enfrentan durante las festividades.

“Si él está yendo a la policía, como la foto que mandó amenazándome, al teléfono de mi mamá, mandándole unos mensajes a mi mamá bastante fuertes que ella de 78 años no tenía que estar involucrándose en esto”, dijo.

