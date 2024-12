Le diagnostican cáncer a Thalí García

Thalí García confirmó recientemente que una mancha negra en su cuerpo la hizo visitar al médico, y ahí le fue confirmado su cáncer de piel. Este melanoma, según recuerda, surgió después de que decidiera sacarse un grano en la piel. Semanas después, cuando se vestía, quiso vérselo y así fue cómo encontró la mancha negra en su espalda que la llevó al médico, el pasado mes de noviembre.

El día que fallecía su ex esposo, ese día la estaban realizando una cirugía para removerlo. Según indicó, en entrevista con TVnotas, el procedimiento fue un éxito, por la detección temprana, ya que el melanoma no había crecido al punto de tocar la raíz de la piel. Thalí se movió rápido, la actriz y ex habitante de La Casa de los Famosos, cuarta temporada, grabó un video de la mancha y se lo envió a su doctora, Paola Castañeda, quien le sugirió realizar una biopsia.

En la entrevista la actriz dice: “A principios de noviembre, me estaba cambiando y se me ocurrió verme con un espejo. Noté una manchita negra. Llamé a mi hermana y le pedí que me tomara un video para enviárselo a mi doctora Paola Castañeda, mi dermaoncóloga”.

“A ninguno nos gustó lo que se veía… Desde que la doctora vio mi lesión dijo que tenía que operarme. La cirugía se realizó el 21 de noviembre y fue exitosa. Hay distintos tipos de cáncer, como el melanoma que aparentemente era el que yo tenía”.

Ese 21 de noviembre, día de la operación, Thalí recibió la triste noticia del fallecimiento de Gabriel Romero a los 39 años. Gabriel, padre de su hija Natalia, murió inesperadamente.

