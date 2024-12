Paty Navidad aclara las especulaciones sobre sus problemas de salud

Paty Navidad, la conocida actriz y cantante mexicana, ha sido objeto de atención mediática no solo por su carrera artística, sino también por su vida personal y su estado de salud. En tiempos recientes, han circulado rumores preocupantes sobre su bienestar, particularmente sobre la supuesta existencia de un tumor en su cabeza.

A pesar de la especulación, Navidad ha decidido abordar estas preocupaciones de manera abierta y directa. En diversas declaraciones, ha aclarado que si bien ha enfrentado desafíos de salud, los rumores sobre un tumor son infundados.

“Todo se ha tergiversado. Luego decían ‘pobrecita, tiene un tumor en la cabeza’. No, no, no. Es un prolactinoma; efectivamente, está en la hipófisis. Cuando la mujer se embaraza empieza a producir leche para amamantar al bebé. Pero cuando las mujeres no nos embarazamos y se empieza a producir leche, esa leche se va a la hipófisis y se forma un tumorcito, pero es hormonal. Se llama prolactinoma es algo hormonal, pero con medicamento se deshace y ya. Eso fue lo que pasó”, dijo a Ventaneando.

“Nada que tiene que ver con tumores malignos cerebrales que es lo que a mí me habían achacado. Ese prolactinoma existió hace más de diez años, se deshizo con medicamento y la causa fue el estrés. Eso sí, hay que cuidarnos mucho de saber tratar como debe de ser el estrés. Fui diagnosticada tres veces con estrés postraumático y fue lo que me llevó a que se formara ese prolactinoma por un desorden hormonal”, relató en exclusiva.

En respuesta a estos rumores y para mejorar su situación personal, Paty ha tomado acciones conscientes para cuidar de su salud. La actriz ha optado por llevar un estilo de vida más saludable, que incluye cambios en su dieta y la incorporación de hábitos que favorecen su bienestar físico y mental.

“El estrés es lo que detona, desgraciadamente, la mayoría de los padecimientos y enfermedades. Entonces, he aprendido a ir manejando el estrés; por lo cual, hice ese cambio en mi vida. Me fui más a lo espiritual, aprendí lo que es la meditación, a practicarla; a no tomar las cosas personal, a respirar muchas veces y a saber que en el hoy siempre hay esperanza”, agregó.

