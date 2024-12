Paty Navidad contó que Sabine Moussier le quitó un novio

El conflicto entre las actrices Paty Navidad y Sabine Moussier ha resurgido en los medios de comunicación, especialmente desde que ambas se involucraron románticamente con el mismo hombre, conocido como Leonardo Demian. A lo largo de los años, este triángulo amoroso ha sido objeto de atención pública y controversia, pues cada una ha compartido su versión de los hechos respecto a su relación.

Durante su participación en “La Casa de los Famosos México”, Moussier expresó sus sentimientos hacia Navidad, afirmando que esta no le es grata, y sugirió que la cantante ha estado involucrada con “ejecutivos” de la televisora en la que ambas trabajaban. Estas declaraciones han alimentado la tensión entre las dos actrices y han reavivado el interés del público sobre su disputa.

“Al año de hablar con una persona, me doy cuenta, porque empiezo a hacer investigaciones, de que no solo hablaba conmigo, sino también con otra. Yo no tenía una buena imagen de ella“, reveló durante el reality show.

Navidad ha respondido a los comentarios de Moussier, subrayando que a pesar de las “cosas horribles” que se han dicho sobre ella, opta por no criticar a su rival, dado que no la conoce personalmente. Esta decisión de Paty puede interpretarse como un intento de mantener la profesionalidad y evitar el conflicto directo, a pesar de los ataques verbales de la actriz.

“Obvio que sí (fuimos novios), y seis años antes de que llegara esta historia que ella cuenta. No tengo nada que decir de ella, excepto que en una relación (en la) que yo estaba, éramos tres, nada más, pero (por) eso no la juzgo, a mí el que me tenía que respetar era él“, le contó a Mara Patricia Castañeda.

La situación no solo ilustra las complejidades de las relaciones personales en el ámbito artístico, sino también cómo estos conflictos pueden rápidamente volverse públicos y ser objeto de escrutinio: “Pero ella dice que yo le caigo mal desde toda la vida. Ahora, está en su derecho… pero te voy a decir algo: si no nos conocemos, si no le he hecho nada, porque la que se metió en la relación fue ella, no yo, y si yo le caigo mal, pues es problema de ella, ¿no?“, añadió.

Sigue leyendo:

· Sabine Moussier revela el conflicto que tuvo con Jacky Bracamontes

· A Sabine Moussier le diagnosticaron esclerosis múltiple

· Sabine Moussier le habla claro a Paty Navidad: “Yo no mencioné su nombre entonces no tengo nada qué decir”