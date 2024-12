¿Recibiste un paquete sin remitente? Ten cuidado, pues podrías ser víctima de una estafa

Con la temporada de fiestas en pleno auge, miles de paquetes llegan a las puertas de los hogares, pero algunos contienen sorpresas desagradables.

Una peligrosa estafa conocida como “brushing” está tomando fuerza y puede comprometer la seguridad de tus datos personales.

¿Qué es el “brushing”?

El “brushing” es una técnica empleada por ciberdelincuentes para enviar paquetes no solicitados a las personas, frecuentemente sin remitente. Estos paquetes suelen incluir códigos QR que, al ser escaneados, pueden:

1) Dirigirte a sitios web falsos diseñados para robar información personal.

2) Instalar malware en tu dispositivo, permitiendo que los estafadores accedan a datos sensibles.

3) La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) advierte: “Un código QR malicioso puede llevarte a un sitio que parece legítimo, pero no lo es. Si ingresas tus datos, los estafadores podrían robar esa información”.

En otros casos, el “brushing” también se utiliza para generar reseñas falsas en plataformas como Amazon. Los estafadores crean pedidos ficticios en tu nombre y luego publican reseñas positivas para mejorar la reputación de ciertos vendedores.

Nancy Kowalik, residente de Mullica Hill, Nueva Jersey, compartió su experiencia con un medio local. Ella recibió un paquete con un set de productos para el cuidado de la piel, pero no tenía idea de quién lo había enviado.

“Había un código QR en el paquete, pero como ya había visto advertencias sobre este tipo de estafas, no lo escaneé. Aun así, pregunté a mis amigos, pero nadie reclamó haberlo enviado”, explicó Kowalik.

Casos como este reflejan la importancia de mantener una actitud cautelosa frente a paquetes inesperados, especialmente durante épocas de alta actividad comercial.

Jennifer Leach, directora asociada de la Oficina de Educación al Consumidor de la FTC, señaló que este tipo de estafas pueden ocurrir debido a:

* Compromiso de cuentas existentes: Los estafadores pueden haber accedido a cuentas de compras en línea, utilizando tu información para realizar envíos.

* Creación de nuevas cuentas: Los delincuentes pueden abrir cuentas usando tu nombre y dirección sin tu consentimiento.

Cómo protegerte del “brushing”

Si recibes un paquete sospechoso o no solicitado, estas son las medidas recomendadas por los expertos para evitar caer en la estafa:

1) No escanees códigos QR desconocidos: Melanie McGovern, portavoz de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (Better Business Bureau), advierte: “No dejes que la curiosidad te lleve a escanear un código QR. Si no sabes de dónde proviene el paquete, es mejor no interactuar con él”.

2) Asegura tus cuentas de compras en línea. Cambia las contraseñas de sitios como Amazon o cualquier otra plataforma que utilices con frecuencia. Activa la autenticación en dos pasos (2FA) para añadir una capa extra de seguridad.

3) Notifica el incidente. Comunica el caso al servicio de atención al cliente de la plataforma o tienda donde sospechas que pudo haberse realizado un pedido fraudulento.

4) Monitorea tus cuentas financieras y de crédito. Revisa regularmente tu estado de cuenta bancaria y tu historial crediticio para detectar movimientos inusuales.

Amazon, uno de los principales objetivos de estas estafas, asegura que prohíbe estrictamente el envío de paquetes no solicitados por parte de vendedores externos. Según un portavoz de la compañía, se toman acciones inmediatas contra quienes infringen esta política, tales como:

1) Retener los pagos de los vendedores infractores.

2) Suspender las cuentas de los vendedores.

3) Reportar a los responsables a las autoridades correspondientes.

La empresa también anima a los usuarios a reportar cualquier actividad sospechosa para evitar que más personas sean víctimas.

El “brushing” se ha popularizado porque permite a vendedores fraudulentos manipular los sistemas de evaluación de plataformas de comercio electrónico. Al enviar productos no solicitados y generar reseñas falsas, mejoran artificialmente sus calificaciones y posiciones en los buscadores, ganando más visibilidad y, potencialmente, más ventas.

Sin embargo, esta práctica no solo afecta a los consumidores, sino también a los negocios honestos que se esfuerzan por competir de manera justa.

Consejos finales para protegerte esta temporada con los paquetes que recibas

La temporada de compras navideñas puede ser especialmente riesgosa para los consumidores debido al aumento en la actividad en línea. Para evitar ser víctima de brushing u otras estafas similares, ten en cuenta estos consejos:

* Sé escéptico ante paquetes no solicitados. Si no pediste algo, considera que podría ser una estafa.

* Evita la curiosidad impulsiva. Nunca escanees códigos QR de fuentes desconocidas.

* Refuerza la seguridad de tus dispositivos. Asegúrate de que tu teléfono y computadora tengan un buen antivirus instalado.

* Reporta cualquier irregularidad. Si sospechas de un fraude, notifícalo a la plataforma y, si es necesario, a las autoridades locales.

