Trump recibe donaciones para su toma de posesión de quienes condenaron el ataque al Capitolio

El próximo 20 de enero, el presidente electo, Donald Trump regresará a la Casa Blanca para cumplir con un segundo mandato, y grandes empresas se están sumando para financiar su toma de posesión, pese a que prometieron no apoyarla después del asalto al Capitolio del 6 de enero.



Luego de que los seguidores de Trump irrumpieran violentamente el Capitolio en 2021 en un intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales, muchas empresas suspendieron las donaciones y contribuciones políticas a organizaciones asociadas con Trump, así como a cualquier legislador que votara en contra de certificar los resultados de las elecciones.



Sin embargo, esas promesas han quedado en el olvido, ahora los líderes empresariales han empezado a trabajar con Trump para reconstruir una buena relación con el presidente electo.



Wall Street Journal dio a conocer que, empresas como Ford, Toyota, Intuit y Pharmaceutical Research and Manufacturers of America donarán un millón de dólares, cada uno, para la toma de posesión de Trump. Entre otros donantes destacan General Motors, Bank of America, AT&T, Goldman Sachs y Stanley Black & Deker.



El medio antes señalado también informó que algunos representantes corporativos han viajado hasta Mar-a-Lago para reunirse con el presidente electo y su equipo de trabajo con el fin de conseguir apoyo de la administración entrante.



Wall Street Journal también reveló que la empresa de criptomonedas Kraken y la plataforma de intercambio de criptomonedas, Coinbase, donaron un millón de dólares respectivamente.



Amazon y Charter Communications también donaron un millón de dólares al fondo inaugural de Trump; lo mismo hará Uber Technologies en los siguientes días.



A decir de los funcionarios que trabajan en la posesión de Trump, se espera una recaudación de 107 millones de dólares, es decir, 46 millones más de lo que recaudó en 2017.



Te puede interesar:

* Ex recaudadora renuncia al Partido Demócrata y lo acusa de ser una “secta”