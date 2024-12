Alan Franco revela los detalles sobre su posible llegada a Tigres de la UANL

El mediocampista de Atlético Mineiro en el fútbol de Brasil, Alan Franco, ha estado inmerso en una ola de rumores sobre su posible salida de la institución para firmar un contrato con los Tigres de la UANL de la Liga MX; esto luego de presuntamente recibir una oferta bastante atractiva para poder llegar a México.

Ante esta enorme cantidad de información que se ha generado al respecto el propio jugador ha decidido pronunciarse y resaltó que no le resulta para nada incómoda la idea de abandonar al Atlético Mineiro para irse a México a firmar con los universitarios; sostuvo que se trata de un club bastante importante en el país y su principal objetivo es seguir brillando dentro del fútbol.

“La verdad no tuviera ningún problema de mantenerme en Brasil o irme a México, pero no estoy al tanto de la situación. Si hay algo formal o no, primero debe pasar por mi representante”, dijo Franco durante una entrevista ofrecida para la periodista María José Flores.

Alan Franco también destacó que a pesar de no ver con malos ojos la opción de irse a México, tiene un profundo amor y cariño por el fútbol de Brasil debido a que es el torneo donde logró desarrollarse como un jugador de gran nivel y esto podría ser un factor importante para poder mantenerse dentro de la competencia.

“La verdad, la verdad, yo no sé nada… (El futbol mexicano) tiene varios equipos que son fuertes, entonces, yo no lo veo con malos ojos, pero, me gusta mucho Brasil, me gusta mucho la Liga brasileña, por la cantidad de equipos, por el campeonato que es muy difícil y complicado. Me ha ayudado mucho a subir mi nivel”, agregó el mediocampista.

Los Tigres de la UANL se encuentran buscando actualmente un mediocampista de contención como Alan Franco, por lo que se ha convertido en una de las figuras más importantes para lograr un fichaje de cara al torneo Clausura 2025 de la Liga MX; a pesar de esto no se ha avanzado en ningún acuerdo con el jugador.

