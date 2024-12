Aleyda Ortiz se prepara para el año 2025: “Hago todos los rituales… ‘por si las moscas’”

Aleyda Ortiz es una de las conductoras del programa “En Casa con Telemundo”. La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2014 se confesó para las cámaras de Mezcal TV como una celebridad que no descarta ningún famoso ritual para recibir el año nuevo. “Me preguntan si tengo rituales para el Año Nuevo y sí, los tengo todos ¡culpable!”, afirma sonriente.

Aleyda Ortiz asegura que Clarissa Molina está tranquila tras la ruptura con Vicente Saavedra

Hago todos los rituales como dicen por ahí ‘por si las moscas’, hay que hacerlos todos, todos los que llegan a mis oídos quiero hacerlos, las uvas, y también hago…" Aleyda Ortiz, – Modelo y conductora de TV.

Para Ortiz aunque el tema puede ser divertido ella se lo toma muy en serio, y afirma que entre todos los rituales que realiza el que nunca le falta es el de atraer riqueza. “Hacemos uno que creo que nos ha funcionado a través de los años y tiene que ver con la conexión de la comida y lo que significa para el año (en la cena de Nochevieja). Tratamos de comer arroz porque trae abundancia, trae prosperidad”, narra la boricua de 36 años.

Hay una dinámica de atraer, pues dicen, que en algunas culturas, pues fertilidad para la relación, para tener un bebecito y es tirar un pomegranate (granada) al piso, al suelo y luego echar agua por la puerta. Todos los hago", asegura Aleyda Ortiz, – Conductora de En Casa con Telemundo.

Para estas fechas hay ciertos rituales importantes que tienen que ver con la ropa interior. El uso de ciertas prendas por colores tiene un valor y significado importante. Y Aleyda ha hecho una confesión así de íntima sobre este punto. “Yo soy de las que uso ropa interior amarilla para también atraer dinero y demás. Y yo sí, siento que cada año me va muy bien a mí, a mi familia, entonces hay que seguir haciéndolo”, agregó.

Vale decir que el trabajo no es un impedimento para esta boricua, ya que aún así mantiene estos rituales en los que tanto confía. “Este año me toca conducir al especial desde Puerto Rico para despedir el año y el año pasado también me tocó y de hecho mi productora está por aquí y ella sabe que los hago todos. Mientras estoy trabajando, tú me ves ahí con las uvas, haciendo mis rituales, mi agua, todo y lo más importante, el amuleto perfecto: la familia”, concluyó.

Sigue Leyendo más de Aleyda Ortiz aquí:

· Aleyda Ortiz sobre su sueldo en Univision: “Es una porquería”

· Aleyda Ortiz y el percance que tuvo con su vestuario en vivo durante ‘En Casa con Telemundo’

· La conductora de “En Casa con Telemundo”, Aleyda Ortiz, sufre de ansiedad pero controla la comida