Antonio Briseño asegura que lloró tras su fichaje con Tigres

El futbolista mexicano Antonio ‘Pollo’ Briseño se ha convertido en una figura de gran valor dentro de la selección mexicana y esto le ha permitido poder formar parte de grandes equipo como su actual organización, los Diablos Rojos del Toluca.

A pesar de este hecho reveló que su sueño fue siempre el de poder jugar en algún de equipo de Europa para poder desarrollarse como jugador y así estar en la élite del balompié azteca; a pesar de este deseo no se logró en sus primeros años como profesional y a los 20 fue traspasado de los Rojinegros del Atlas a los Tigres de la UANL.

Durante una reciente entrevista ofrecida para el podcast El Re.portero, el Pollo Briseño recordó lo triste que se sintió al ser enviado por el Atlas hasta los Tigres debido a una deuda que tenían con el club universitario; sostuvo además que lloró al enterarse de este traspaso debido a que ocurrió cuando disputaba el Mundial Sub-20 de Turquía en el 2013.

“Tigres empezaba a renovar su plantilla en el 2014, y en su momento me acuerdo que Atlas debía dinero a Tigres, y en un draft ‘Pollo Briseño pasa a Tigres’, nadie me había dicho nada, yo andaba en Turquía en un Mundial Sub-20. Poncho González y Pollo Briseño a Tigres, y yo madres”, expresó.

“En 2014 venden el equipo a TV Azteca, agarran y dicen ‘bueno, se acaba el torneo y Pocho, tú tienes contrato, no te vas a Tigres… ‘Pollo, tú no tienes contrato, tú te vas’ y digo no me quiero ir a Tigres. Para eso, en 2013 yo lloré en el Mundial porque no me quería ir a Tigres, porque yo tenía otros planes. Estaba Tuca, no iba a jugar, estaba Junior, Hugo Ayala, y yo llorando. Me jodió ese Mundial, yo quería ir a Europa y tenía una propuesta del Sassuolo, me estaban siguiendo y ya me habían mandado el contrato en diciembre. Acaba el contrato y me dice Heriberto que trabajaba en Atlas ‘no te queremos, no nos vamos a meter en pedos por ti con Tigres. Ya te puedes salir’”, agregó.

A pesar de esta molestia por su parte, la directiva de los Tigres de la UANL encabezada en ese momento por Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Garza, lo convenció de unirse al equipo luego de una negociación de su contrato que le permitió crecer como profesional de una manera bastante positiva para ser la figura que es actualmente.

“Me voy y ya viendo la opción, habíamos ido a Monterrey a una comida. Sentado está el Inge Rodríguez y Miguel Garza en un privado. Mi papá les dice ‘a ver, quién pierde si no va’ y (respondieron) ‘lo pierde Atlas, es un dinero que nos deben, si no se viene, metemos demanda’. Y dice mi papá ‘a aprender con el que sabe y a jugar con el que tiene’ y voltea Miguel ‘¿pues cuánto quieres?’ y yo así a los 20 años pidiendo mi contrato y ya le dije una cantidad y dice ‘está bien’ y yo así de ‘hubiera pedido más’… y firmo tres años con Tigres”., concluyó el mexicano.

Sigue leyendo:

–Alan Franco revela los detalles sobre su posible llegada a Tigres de la UANL

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este viernes 27 de diciembre

–Eduardo Fentanes le recomienda a Efraín Juárez olvidarse del torneo azteca