¿Thali García estará en La Casa de los Famosos: All Stars?

La actriz mexicana Thali García contó este viernes a la prensa que fue diagnosticada con cáncer de piel. La artista también habló sobre la posibilidad de regresar a la cadena Telemundo, de la que se fue con algunos problemas luego de que escapara de La Casa de los Famosos 4.

“A principios de noviembre, o finales de octubre, me encontré la mancha en mi espalda”, dijo sobre cómo vio la lesión y le ordenaron que se operara.

En medio de este proceso, sintió mucho miedo, pero afortunadamente lograron tratarla en la ciudad de Nueva York.

La artista dijo que en estos momentos está sana y fuerte, pero más atenta a su salud. “No necesité quimios ni radioterapias, que era algo que me daba mucho miedo, a quien no”.

Comentó que afortunadamente pudo moverse rápido con el tratamiento para evitar el avance de la enfermedad.

“He visto algunos titulares super alarmantes y la verdad es que yo soy super respetuosa con la prensa y siempre que me piden una entrevista la doy, cuando se me preguntó del tema hice mucho énfasis en que gracias a Dios que esto se atendió muy a tiempo”, dijo.

Thali García explicó que su intención no era hablar de ese tema en estos momentos, ya que sabe que es una época de celebrar y compartir en familia.

La famosa habló también de sus deseos para el próximo año. “Espero que el 2025 sea reparador, de oportunidades, en la industria lo sabemos que hay un parón muy extraño, son pocas las casas productoras que están produciendo, yo creo que Televisa es de los pocos y Telemundo con la jefa por ahí hasta febrero”.

Acerca de La Casa de los Famosos: All Stars aseguró que por ahora no ha recibido invitación, por lo que no confirmó que estará en la competencia de la cadena Telemundo.

Luego, destacó que su relación con la cadena de televisión terminó de buena manera, pese a todo el escándalo que se generó cuando escapó de la casa.

