Esposa de Daddy Yankee y su cuñada son acusadas de “desacato”, según abogado

El diario ‘El Nuevo Día’ reportó sobre un nuevo conflicto legal entre el reconocido reguetonero Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, y su esposa, Mireddys González, así como su cuñada Ayeicha.

El juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, celebró una vista por videoconferencia debido a una demanda presentada por Daddy Yankee en contra de su esposa y cuñada. Según informes, ambas mujeres no se presentaron a esta cita legal, lo que llevó a la defensa del artista a acusarlas de incumplimiento. Esta acusación implica que las hermanas González han ignorado las órdenes judiciales, lo cual puede acarrear sanciones.

Una de las principales cuestiones en disputa es el manejo de las corporaciones de Daddy Yankee, específicamente El Cartel Récords y Los Cangris. El reguetonero busca retomar la presidencia de estas entidades luego de que se intentara realizar una transacción de $100 millones de dólares sin su autorización.

“Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión. Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeisha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue“, dice la petición de Carlos Díaz Olivo (a El Nuevo Día), abogado de Ramón Ayala.

La decisión del juez de permitir que Daddy Yankee retome el control de sus corporaciones subraya la seriedad de la situación. La protección de los activos y la supervisión adecuada de las operaciones corporativas son vitales para la estabilidad financiera de cualquier artista, especialmente en un contexto en el que las transacciones millonarias son comunes.

Las hermanas González no “fueron a la reunión ni tampoco dejaron información o documentos con sus representados para que estos los proveyeran. Resultó evidente que, tanto las ausencias como la falta de información y documentación disponible para entrega puntual, respondió a una estrategia deleznable diseñada para impedir la transición ordenada”, alega el defensor del cantante del género urbano.

Sigue leyendo:

· Raphy Pina envía mensaje a Daddy Yankee y a su esposa

· Esposa de Daddy Yankee se pronuncia por su divorcio

· Jessica Cediel aclara los rumores de romance con Daddy Yankee