Hija de la fallecida cantante Dulce rompió el silencio

A días de la muerte la reconocida cantante Dulce, su hija Romina Mircoli finalmente se pronunció acerca de la partida física de su madre a través de sus redes sociales. La mexicana, cuyo nombre real era María de los Ángeles de la Cruz, falleció a los 69 años después de varios días hospitalizada.

Las causas de su muerte fueron confirmadas como cáncer de pulmón, una enfermedad que afectó profundamente su salud en los últimos meses. Esta noticia fue divulgada por Ivan Cochegrus, quien ha sido una voz cercana a la familia y a los acontecimientos relacionados con la artista.

El fallecimiento de Dulce ha conmovido a sus seguidores y al público en general, generando una gran atención mediática en torno a su funeral. Sin embargo, la ausencia de Romina en el último adiós de su madre ha despertado el interés y la curiosidad, así como críticas.

En su emotivo mensaje en redes sociales, Romina dedicó unas palabras a su madre que expresaban su dolor y añoranza. Agradeció por los momentos compartidos y aseguró que estuvo con Dulce hasta el final: “Extrañaré cada instante junto a ella. Tú me creaste y vivirás en mí, como vivías a través de mi hijito que tiene tus mismos ojitos. Tengo la paz de haber estado hasta el final a tu lado. Pasaré todas las pruebas difíciles sin importar en qué forma vengan, de la misma manera que en vida afrontaste todo por mí”.

La muerte de Dulce ha reabierto un debate sobre la compleja relación entre las figuras públicas y sus familias. A menudo, la atención mediática puede intensificar las tragedias personales, y la ausencia de un familiar en un evento tan significativo como un funeral puede ser interpretado de diversas maneras.

“No estaba lista, mami. Tú tampoco. Para esto nunca nadie lo está. No termino de aceptar que jamás volveré a escucharte. Jamás volveré a verte. Jamás volveré a sentir el calor de tu abrazo ni el olor de tu cabello. Abrazo tu ropa y me ahogo en llanto. Te necesito. Pero ahora que me toca ser a mí la mamá y no puedo más que ser fuerte. No me puedo derrumbar”, añadió en Instagram, perfil que mantiene privado.

