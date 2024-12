Julio César Chávez cuenta todos los detalles sobre su amuleto

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, es considerado como uno de los peleadores más importantes de todos los tiempos y uno de los sucesos más icónicos que realizaba era el su ritual antes de cada combate y con el que se transformaba por completo para poder estar mucho más enfocado y superar a cada uno de sus contrincantes.

Durante una entrevista ofrecida para el canal de YouTube ‘Creativo’, Julio César Chávez recordó que el primer día que utilizó esta cinta fue para su combate contra Edwin “Chapo” Rosario al ser convencido que estaba diseñada para contrarrestar la supuesta brujería de la mamá del boricua; ese día salió triunfante y desde entonces se convirtió en una tradición para cada uno de sus peleas.

“La cinta roja yo la patenté y te voy a decir por qué. Me sirvió mucho la cinta roja, porque cuando yo iba a pelear en el camerino escuchaba música, bromeábamos, cotorreábamos antes de subir a pelear, (pero) cuando decían ‘Julio, sigues tú’, me ponía la cinta roja y mi rostro cambiaba, cambiaba mi semblante, cambiaba mi estado de ánimo y me concentraba”, expresó.

“Y luego decía ‘le voy a arrancar la cabeza, le voy a arrancar la cabeza. Los golpes me van a rebotar, los golpes me van a rebotar’. Me van a rebotar los chingazos, me van a rebotar los chingazos, soy mejor que él, soy mejor que él, los golpes me van a rebotar’”, agregó en sus declaraciones.

De igual manera detalló que tras colocarse la cinta sentía un total cambio de personalidad en el que no hablaba con nadie y sólo se enfocaba en poder derrotar a cada uno de sus rivales dentro del cuadrilátero.

“Ya no bromeaba con nadie, ya me concentraba. Ya no me hablaba nadie porque sabían que ya no contestaba, ya me conocía. Me decían ‘sigues tú’ Julio’, me ponía la cinta y me transformaba totalmente, por eso la cinta roja fue un amuleto para mí, ya sabía a lo que iba”, resaltó Chávez.

“Estaban chingu* y chingu*. Que tenían mi foto, que la mamá de Rosario era bruja, que hacía brujería, que tenía mi foto en una bandeja con hielo y me decían ‘ponte la cinta roja’. Yo les decía, ‘estás pende**, yo no voy a subirme así, me veo ridículo. Pero me decían que me la pusiera porque ‘se va a asustar Rosario’. Estaban chingu* y chingu*, entonces me la puse. Ahí empieza ese ritual y como me fue bien en la pelea pues ya subía con la cinta roja y todo México traía la cinta roja cuando iba a pelear”, concluyó el azteca.

