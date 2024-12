Marianne Williamson busca presidir el Comité Nacional Demócrata (DNC) para responder al “teatro político” de Trump

Nueva York – Las dos veces precandidata a la nominación presidencial de Estados Unidos, Marianne Williamson, anunció esta semana su aspiración de dirigir el Comité Nacional Demócrata (DNC) con una apuesta a escuchar más el sentir de sectores como el de la clase trabajadora que, a su juicio, han perdido fe en el partido.

En una carta abierta publicada en internet, la también escritora y asesora espiritual de la presentadora Oprah Winfrey, argumentó que conoce y entiende las dimensiones psicológicas y emocionales del llamado del presidente entrante Donald Trump, punto esencial para hacerle frente.

“Este año, el Partido enfrenta un problema más crítico que nunca habíamos enfrentado antes. El fenómeno MAGA (Make America Great Again) ahora desafía la misma manera en que se hace política en Estados Unidos, y el tradicional kit de herramientas de organización de partidos no será suficiente para lidiar con el momento”, expuso en la misiva.

“El presidente Trump ha marcado el comienzo en una era de teatro político – una descarga de adrenalina colectiva que le ha permitido a él, no solo mover masas de gente a su campamento, pero también masas de gente lejos de nosotros. No nos sirve a nosotros subestimar la histórica naturaleza de lo que (Trump) ha alcanzado”, agregó.

“De hecho, es importante que nosotros reconozcamos las dimensiones psicológicas y emocionales del llamado de Trump. Nosotros necesitamos entenderlas para crear la energía para contrarrestarlo. MAGA es un movimiento político distintivo del siglo XXI y no será derrotado con un kit de herramientas del siglo XX. Análisis de datos, recaudaciones de fondos, organización de campo y tecnología reforzada, aunque son todas importantes, no serán suficientes para preparar el camino para la victoria Demócrata del 2024 en adelante. Esa es la razón por la que he decidido correr para la presidencia de DNC este año”, argumentó.

Williamson procede a mencionar la importancia de que el Partido toque base con votantes tradicionalmente demócratas que se han alejado de la colectividad.

“Haber corrido para la nominación demócrata para la presidencia dos veces, yo he viajado extensamente por el país para hablar con votantes. Yo he sido testigo de cerca de los lazos de afecto deshilachados entre el Partido y los trabajadores de Estados Unidos; yo conocí a muchos que han sido votantes tradicionales demócratas, pero que han perdido esperanza de que el Partido los sostenga. En la elección de 2024, durante toda mi campaña advertí de un desastre electoral si los demócratas no escuchan más profundamente al dolor de la gente en todo EE.UU.”, insistió en la misiva.

Posteriormente, en una entrada en la red social X, la autora le respondió a quienes ponen en duda sus cualificaciones para ocupar la posición.

“La política no es solo sobre lo que la gente piensa; es sobre lo que la gente siente. La parte del cerebro que racionalmente analiza un asunto no es la parte del cerebro que decide por quién votar. Por años, yo he escuchado a desolados políticos demócratas decirme, ‘yo no sé por qué nosotros perdimos. Nosotros los tenemos a ellos en los asuntos’. Pero los asuntos no son el único asunto. Hay un asunto más profundo. A mí no me importa cuánto convenzas a la gente de algo, si ellos no lo están sintiendo…ellos no lo están sintiendo. Puedes tocarle a la puerta, llamarlos, enviarle textos, volantes, emails, email…- no va a importar si ellos no lo están sintiendo”, sostuvo la aspirante.

“Nosotros necesitamos crear una solución al nivel del problema. El gran mecánico de autos político en el mundo no es la respuesta, porque el problema es que estamos en la vía incorrecta. Y la gente lo puede sentir. Por más de 40 años, yo he trabajado en el campo de la transformación personal. Yo sé algo sobre cambiar los corazones de la gente y levantar sus espíritus; es una expertis como otra. Y si tú no crees que los factores emocionales y psicológicos son necesarios, si nosotros tenemos alguna esperanza de crear un campo de energía incluso acercándose a la descarga de adrenalina colectiva del movimiento MAGA, entonces no sé qué decirles”, señaló.

Ponen en duda su potencial

Entre los argumentos en contra de la capacidad de Williamson para liderar el DNC se encuentran que su campaña recibió poca atención pública, que no ha ocupado ninguna posición oficial y que no cuenta con influencia significativa dentro el Partido Demócrata.

James Skoufis, senador de Nueva York que aspira a la misma silla que Williamson en el Comité, planteó en un mensaje por X que reconstruir el Partido no se hará a través de intervención espiritual de la nueva era.

“Nosotros no vamos a reconstruir nuestro partido a traves de intervención espiritual nueva era. Nosotros vamos a reconstruir nuestro Partido con líderes que saben cómo ganar las elecciones”, contrastó.

Por su parte, Ken Martin, el actual vicepresidente del DNC y otro de los contendientes de Williamson, planteó que el próximo presidente debe ser alguien que esté enfocado 24/7 en ganar las elecciones de nuevo. “Nosotros vamos a trabajar con nuestros candidatos para llevar un mensaje de triunfo y organizarnos en todos nuestros 3,244 condados”, compartió por la referida red.

El exgobernador de Maryland, sin tampoco mencionar Williamson, declaró por X el jueves que lo más importante es asegurarse que el mensaje de los demócratas a los electores sea mejor a partir de ahora.

“Nuestras ideas son mejores. Nuestros líderes son mejores. Es tiempo de que nosotros nos aseguremos que nuestro mensaje es mejor también. Vamos a redefinir la manera en que el Partido Demócrata alcanza a todos los estadounidenses cada día”, manifestó O’Malley, quien también aspira a la silla.

Aparte de los anteriores, Williamson se enfrenta al presidente del Partido Demócrata en Wisconsin, Ben Wikler; y Nate Snyder, un exoficial del Departamento de Seguridad Nacional que sirvió tanto en la Administración de Barack Obama como en la de Joe Biden.

La elección del nuevo presidente o presidenta del Comité se realizará el 1 de febrero, menos de dos semanas después de que Trump jure como presidente. El evento se realizará en National Harbor en Maryland. La votación ocurre luego de que Jaime Harrison anunciara que no aspiraría a un nuevo término.

Williamson aspiró a la nominación presidencial demócrata en el 2020 y 2024. En la más reciente contienda, su mejor desempeño fue en la primaria de New Hampshire en la que obtuvo 4% del favor de los electores.

La escritora de libros de auto ayuda suspendió su campaña en febrero, luego de quedar en segundo lugar en la primaria de Carolina del Sur con solo 2 % de los votos.

Durante su campaña, Williamson se destacó por adoptar muchas de las posturas de la plataforma del senador de Vertmon, Bernie Sanders, que se define como socialista demócrata. La ruta de la precandidata enfrentó varios retos que incluyeron la recaudación de fondos, la falta de organización y de empleados.

¿Qué es el DNC?

Al DNC se le considera “el corazón” del Partido Demócrata. Su fin principal es elegir demócratas en todos los niveles, desde la junta directiva escolar hasta la Casa Blanca, destacan en su página web. Otra de las gestiones clave del DNC es el desarrollo de la plataforma del Partido en cada Convención Nacional Demócrata que represente sus valores y prioridades políticas.

“La fuerza de nuestro Partido recae en avanzar la plataforma demócrata y forjar soluciones positivas que incluyan a todos”, resaltan desde el sitio web.

