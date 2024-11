Entrevista: presidenta de “Boricuas con Kamala” considera que demócratas no dirigen recursos suficientes para el voto puertorriqueño

Nueva York – Natascha Otero Santiago, presidenta del proyecto “Boricuas con Kamala”, indicó que más allá de los esfuerzos por medio de las redes sociales, realizaron más de 85,000 llamadas a potenciales electores puertorriqueños en Pennsylvania para impulsar en unos tres meses el voto a favor de la candidata demócrata a la presidencia.

En entrevista exclusiva con El Diario, Otero Santiago, explicó que el andamio de “Boricuas con Kamala” fue un grupo en Facebook bajo el mismo nombre que suma más de 8,000 miembros. Antes, el grupo se llamó “Boricuas con Biden” y “Boricuas demócratas”, y también fue dirigido por Otero Santiago.

“Con la transición de (Joe) Biden a (Kamala) Harris, pues rápidamente cambiamos todo a Boricuas con Kamala…Empezamos nuevamente un Instagram. Teníamos una presencia digital en Facebook, Instagram, Threads y Twitter”, explicó Otero Santiago quien además fue la vicepresidenta de Alcance Hispano del Partido Demócrata.

La entrevistada destacó que muchos de los que interactuaban a través de la plataforma residían en estados con alta población de boricuas y/o claves en términos electorales, como Pennsylvania, Georgia y Carolina del Norte.

“Al ser un grupo nacional que es de boricuas, dependiendo de la cantidad de boricuas en el estado, tú lo veías reflejado en el grupo…Pues, claro, había más gente de Nueva York, de Florida, Georgia, North Carolina… Donde estaban los puertorriqueños, en Pennsylvania, pues así mismo se reflejaba en nuestro grupo”, relató la también relacionista pública sobre el alcance del grupo.

Un evento puntual fue la primera videollamada organizacional a principios de agosto en la que participaron influyentes líderes del Partido como las representantes neoyorquinas de origen boricua, Alexandria Ocasio- Cortez (AOC) y Nydia Velázquez.



“La diferencia con la llamada organizacional fue que todos los que presentaron fueron líderes puertorriqueños en diferentes estados, desde Minnesota, Pennsylvania, Florida, etc. Cosa de que el puertorriqueño se pudiera identificar. Ahí empieza esa relación entre UnidosUS y Boricuas con Kamala. Entonces, yo quería siempre hacer las llamadas, que eran tan importantes. Yo había empezado en Florida en el 2020 y en el 2022 lo que le llamé el ‘Proyecto 787’. Era buscar votantes registrados que hubieran mantenido su teléfono celular (código de área) 787 o que hubieran nacido en Puerto Rico…”, resaltó sobre el junte virtual.

Los esfuerzos de Boricuas con Kamala se fueron diversificando hasta realizar eventos en persona con el fin de abordar directamente a los miembros de la comunidad.

Sin embargo, tras la derrota de Harris, Otero Santiago señaló que uno de los problemas para amplificar las iniciativas de movilización es que las campañas demócratas no dirigen los recursos necesarios para “engagement” a organizaciones comunitarias enfocadas en hispanos y boricuas en particular, y tampoco a iniciativas como la que dirige.

Puertorriqueños son el “low-hanging fruit” electoral

“Quizás desde hace 8 años atrás o más los puertorriqueños se estaban convirtiendo en lo que se le llama ‘low-hanging fruit’ (lo más fácil o sencillo de tomar). Un‘low-hanging fruit’ es, ‘ah, van a votar demócrata, así que nos tenemos que concentrar en lo que tenemos que cambiar’”, analizó la también fundadora de la red de la diáspora “Parranda Puerto Rico”.

El Diario: “En persona, ¿qué tanto ustedes pudieron hacer allí en Pennsylvania para movilizar a los puertorriqueños a las urnas?”

Otero Santiago: “UnidosUS estaba haciendo todo el ‘canvassing’ (pedido de voto) que tenía que ver con Philadelphia, Reading y hasta Allentown…(Ray Collazo) fue el primero que me creó el rótulo de ‘Boricuas con Kamala’…las postcards, camisas. Todo eso, lo hizo Unidos hace dos meses. Todo el mundo estaba haciendo ‘town halls’ con personas puertorriqueñas, además de ir a hacer el ‘canvassing’, y eso unido al proyecto de las llamadas…Yo creo que fue importante que los puertorriqueños oyeran de nosotros, de otros puertorriqueños…Cinco o seis días antes de las elecciones, la campaña me ofrece un ‘billboard’ en el centro de Philadelphia, y ese billboard está a una cuadra de Liberty Bell. Es un digital que le daba la vuelta completa a un edificio histórico y ahí pusimos un mensaje bilingüe…esto fue después de Madison Square Garden, (y los mensajes ofensivos del comediante Tony Hinchcliffeen el mitin de Donald Trump) ‘Puerto Rico se respeta’, ‘tu voto es tu voz’; y el otro era hacia otros latinos (en general), ‘Unidos con Kamala’, que era la otra fase de UnidosUS…”

Billboard en el centro de Philadelphia, en Pennsylvania, que pedía el voto boricua por Kamala Harris. Foto: cortesía de Natascha Otero Santiago

El Diario: “Ustedes tuvieron básicamente tres meses para impulsar esta campaña…partiendo de ahí, ¿entienden que se hizo lo suficiente en estados como Pennsylvania para atraer el voto puertorriqueño?, ¿se pudo haber hecho más? ¿Cómo lo analiza usted?

Otero Santiago: “El voto puertorriqueño, que ha sido un voto demócrata por tantos años, no le dan los recursos necesarios para el ‘engagement’, para apoyar ese voto…O sea, es como de elección a elección a elección. Estoy hablando de los demócratas como tal”

El Diario: “Pero, ¿se refiere al Partido en general?, ¿a qué exactamente?”

Otero Santiago: “Al Partido, a las campañas. Es un embudo. Para mí es un embudo. Empieza con los demócratas, sigue con las campañas, el ‘downballot’ (puestos de menor relieve)…Entonces, claro, están las organizaciones grandes latinas…Entonces es cuánto de ese interés y embudo llega al voto puertorriqueño”

Con los puertorriqueños, hay que “comer el mofongo en la mesa”

El Diario: “Pero, ¿por qué no llega?, porque yo sigo escuchando a muchos líderes decir lo mismo, que se queda allá arriba (la inversión) y no baja. ¿Por qué no baja?”

Otero Santiago: “Quizás desde hace 8 años atrás o más los puertorriqueños se estaban convirtiendo en lo que se le llama ‘low-hanging fruit’ (lo más fácil o sencillo de tomar). Un‘low-hanging fruit’ es, ‘ah, van a votar demócrata, así que nos tenemos que concentrar en lo que tenemos que cambiar…Entonces, los puertorriqueños somos buenísimos, leales. Al final del día yo creo que los puertorriqueños creen en los derechos civiles y humanos como han mostrado a lo largo de la historia…cuando tenían que apoyar, ellos han estado ahí. Ese no es el problema. Lo que pasa es que al puertorriqueño también le tienes que decir, tocarle el hombro, sentarte a la mesa; como yo siempre digo, ‘comer el mofongo en la mesa’, sin ser alcahuetes, porque también si Harris va a una cafetería el último día de las elecciones puertorriqueñas, pues ya están diciendo que está alcahueteando. Qué lo debió haber hecho antes, sí lo debió haber hecho antes…Si lo de Madison Square Garden no pasa, pues entonces los puertorriqueños, esta unidad que pasó naturalmente entre los puertorriqueños, ‘no ataques a mi isla, porque nos vamos a unir a defender a la isla’, pues ahí es que todo el mundo se da cuenta que los puertorriqueños y el voto puertorriqueño cuentan…Entonces, querían que hiciéramos todo el trabajo que no se había hecho por cuatro años o más; que de momento los puertorriqueños fueran a reservar la fecha (‘save the date’). Que se movió la aguja, sí. Si comparas los números que Biden tenía entre los latinos cuando estaba la campaña corriendo, que estaban bajísimos, a lo que alcanzó Kamala en tres meses, yo te digo que movimos la aguja (‘we moved the needle’ o cambiamos la situación). Pero, todo lo que había pasado desde antes había que hacerle caso. Si tu piensas que los 6 millones de puertorriqueños (en Estados Unidos) va a votar demócrata, tienes que alimentar ese voto”

El Diario: “Fue bastante alto el número de más del 60% de hombres latinos apoyando en Trump en estados como Pennsylvania, ¿usted se esperaba ese tipo de número?, ¿lo veía venir?”

Otero Santiago: “Siendo de Florida, sí. Siendo de Florida, sí, porque en Florida ha habido eso. No le estoy echando la culpa al Partido, pero no han visto la data, una vez Florida pierde por primera vez en el 2016, y después en el 2020…Si pueden hacerlo en Florida con los latinos pueden hacerlo en todo el país. Yo creo que eso fue lo que pasó. 2022, que fue horrible en la cantidad de votantes, fue un 44% que votó en Florida en las elecciones de medio término; pero, qué pasa, el porcentaje estaba ahí. (Ron) DeSantis tuvo un 55% del voto en Florida en esa época, que fue lo mismo que Donald Trump tuvo ahora. Esos latinos, sobre todo los de Miami Dade; no te estoy diciendo que no se movió en Osceola, que dicen que hay muchos puertorriqueños. Siempre ponen Osceola y dicen, ‘ah, fueron los puertorriqueños’. No, en Osceola, en los últimos cuatro años se ha mudado muchísimo latino”

El Diario: “Precisamente, eso es lo que se está mencionando, que en Osceola, por primera vez en dos décadas, ganó Trump ahora. O sea, el análisis que usted hace es que no fueron necesariamente boricuas los que votaron por él en el condado”

Otero Santiago: “No le estoy quitando culpa a ciertos boricuas…Pero yo viví por los últimos dos años en Orlando, en Lake Nona, que queda en la línea con Osceola y en lo más bajo de Orange (condado). Cuando yo me mudo a Lake Nona, mis vecinos todos eran venezolanos…No le quiero echar tampoco la culpa a los venezolanos, pero la tendencia venezolana o la tendencia cubana es un 70-30. Los puertorriqueños, aunque seamos 70-30 y nos hayamos movido al 65-35, no podemos contrarrestar, quizás balancear un poco, ese movimiento rojo hacia el Partido Republicano que tienen estos otros grupos latinos en Florida”

El Diario: “Hay un señalamiento que hasta Nancy Pelosi lo ha dicho, y yo le pregunto, ¿es responsabilidad de Joe Biden por no retirarse antes?, esto hubiese dado más tiempo para que Harris y la campaña se prepararan, plantean algunos”

Otero Santiago: “Una cosa es la presidencia de Biden y todas las cosas buenas que ha hecho, y cómo ese mensaje le llegó y no le llegó al latino…eso es una cosa; la campaña de Biden antes de Kamala, eso son otros 20 pesos. ¿Qué estaba haciendo la campaña de Biden por siete meses antes de ese debate? Esa es una pregunta que nos vamos a hacer todos…Yo no encontré que había un impulso o una energía como la que encontramos con Kamala Harris. O sea que fueron como se dice siete meses perdidos…Ese es mi punto. No es la presidencia de Biden; es la campaña que estaba corriendo”

El Diario: “En términos de los temas, ¿qué usted cree que llevó a boricuas a votar por Trump en lugar de Harris?. Se ha planteado, por ejemplo, que a Harris no le favorecía insistir en el tema del aborto, pero que, por otro lado, en el sector de las mujeres muchas querían escuchar ese tema”

Otero Santiago: “Hay que hacer un estudio para saber cuántos boricuas…Claro, en Pennsylvania, como somos el 60% de los latinos, pues ahí se refleja más…La pregunta también debe ser, qué está pasando que en cada estado que se considera ‘swing’ (competitivo), el senador o por el de la Cámara, se votó demócrata, pero no se votó por Kamala. Para mí, eso es algo muy interesante. Eso lo que quiere decir es que los demócratas creíamos que ese senador iba a ser una mejor opción, pero entonces Kamala no…”

Otero Santiago: “Yo soy una defensora del voto boricua, pero vi lo que los republicanos hicieron en Florida. Ellos estaban presentes e involucrados, en la radio, en la televisión; por cuatro años ellos estuvieron haciendo campaña. Yo los veía en sitios como Doral, Miami-Dade, estas ciudades en las que el voto a Hillary Clinton y Trump cambió ahora a 15 puntos…Hay que ver cuánto de ese trabajo lo estuvieron haciendo en los ‘swing states’”

El efecto de las expresiones del comediante Tony Hinchcliffe

El Diario: “La campaña de Harris pareció apostar bastante a que el debate por los comentarios del comediante (Tony Hinchcliffe) podrían cambiar o tener un efecto bien determinante en los resultados de las elecciones. ¿Realmente tuvo ese efecto o fue quizás en algunos boricuas que no estaban seguros de por quién votarían?”

Otero Santiago: “Esos datos no los tengo. Sé que las llamadas que nosotros estábamos haciendo, sí, de Madison Square Garden y después de Madison Square Garden, había unas llamadas que eran mucho más en contra de Trump y mencionaban lo del domingo; recuerda que esto fue el domingo, nueve días antes de la elección. Las llamadas mías a esos boricuas que contestaban mencionaban más lo de ese domingo; si esos mismos boricuas cambiaron su voto, eso no te lo puedo decir…Los esfuerzos que hicimos yo creo que hicieron el cambio para que los boricuas salieran a votar…Los puertorriqueños como lo vi yo en la Florida, en el 2022, no salieron a votar. No salieron a votar porque había una apatía. Hay una cosa que es no salir a votar, y hay otra cosa de cómo sales a votar y por quién votas. Así que cuánto se marcó la diferencia para que salieran a votar, y votar por Kamala son dos grados de diferencia”

El caso de Georgia y Carolina del Norte

El Diario: “Y en North Carolina, que no se habla mucho, pero hay una cantidad considerable de boricuas, ¿cómo usted evalúa la movilización allá?”

Otero Santiago: “En 2020, yo estaba organizando Georgia y North Carolina con la organización Mi Gente. Ellos fueron los que se acercaron a nosotros, sobre todo en Georgia…Esta vez estuve en contacto con grupos en North Carolina…, pero haya no había un movimiento como tal para movilizar tanto a los boricuas específicamente. Yo creo que es una falla. De nuevo, tenemos que reconocer que hay un número grande de puertorriqueños en North Carolina, Georgia, Pennsylvania, y claro, Florida y Nueva York que tenemos que estar movilizando. Dicen que hay 1 millón de puertorriqueños en los estados clave, y sí, hay 1 millón, pero si coges a Florida son 1.6. No nos podemos olvidar de esos puertorriqueños”

El Diario: “Yo la escucho a usted y llego a la conclusión de que las campañas demócratas han dado por hecho el voto latino, y, por ende, el puertorriqueño. ¿Hasta qué punto, a partir de ahora, es importante contar con una agenda puertorriqueña para hablarle a los puertorriqueños de cara a próximos eventos electorales?, porque en el caso de Kamala Harris se vio como positivo que se presentara una agenda, pero también se dijo que fue muy tarde”

Otero Santiago: “Aquí va (lo de decir las cosas) en arroz y habichuelas; cómo va a afectar a tu familia en Yauco y Puerto Rico la agenda de Kamala y como les va a ayudar a ustedes la economía de oportunidades a comprar una casita o mejorar tu empresa, etc. Hay que ponerlo así…A la gente hay que hablarles más de cómo eso les va a ayudar, con ejemplos…Es un ‘elevator pitch’ que tienes (argumento de venta); es como una campaña de marketing. Tienes un minuto para entrar por esa puerta o hablar con esa persona para convencerla y seguir para adelante”

El Diario: “¿Qué va a pasar ahora con Boricuas con Kamala?, ¿cómo se van ustedes a reorganizar?”

Otero Santiago: “Ya yo les dije que qué nombre querían ponerle al grupo. Nosotros habíamos cambiado Boricuas con Biden a Boricuas demócratas; lo más seguro es que yo vuelva a ese nombre… No solamente esas llamadas que hicimos a los puertorriqueños, que yo espero que podamos continuar en Pennsylvania y en los otros estados y que se vea esa importancia, pero ver cómo el grupo de 50, 100 voluntarios, que yo tenía y que quieran seguir ayudando, cómo nos podemos dividir para hacer políticas, ver qué es lo que necesitamos ahora del Partido Demócrata, llegar a organizaciones como UnidosUS y otras que han visto la importancia del voto puertorriqueño…Es importantes que a las campañas de medio término nosotros le lleguemos temprano y que las campañas apoyen al voto boricua temprano si es que aprenden…El miedo mío es que eso de señalar con el dedo afecte como afectó a Florida. A Florida, básicamente, no le dieron recursos casi”

