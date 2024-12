Trump sí apoya las visas H-1B para trabajadores inmigrantes; parece estar del lado de Musk

El presidente electo Donald Trump dijo este sábado que apoya las visas de inmigración para trabajadores altamente calificados, poniéndose así, aparentemente, del lado de Elon Musk, quien ha defendido la visa H-1B.



“Siempre me han gustado las visas, siempre he estado a favor de las visas. Por eso las tenemos”, dijo Trump vía telefónica a The Post.



Incluso, aseguró que tiene “muchas visas H-1B en mis propiedades. Siempre he creído en la H-1B. La he utilizado muchas veces. Es un gran programa”.



Las declaraciones de Trump llegan tras la batalla campal entre algunos MAGA que rechazan la inmigración y el multimillonario Elon Musk quien ha defendido la labor de los ingenieros extranjeros y otros empleados calificados anualmente de India, China y otros países.



Musk incluso dijo que ha logrado invertir cientos de dólares en Estados Unidos gracias a la visa H-1B y que existe gente con alto potencial que debería tener la oportunidad de trabajar en el país de las barras y las estrellas.

“La razón por la que estoy en Estados Unidos junto con tantas personas importantes que construyeron SpaceX, Tesla y cientos de otras empresas que hicieron fuerte a Estados Unidos es por la H-1B”.



No solo Musk ha levantado la voz en pro de millones de profesionales que están en busca de una visa H-1B, también lo ha hecho Vivek Ramaswamy, quien junto al dueño de X estarían asesorando al presidente electo Donald Trump sobre la reducción del gasto federal.



Ramaswamy dijo a través de X que la cultura estadounidense ha venerado la “mediocridad por sobre la excelencia”, lo que ha dado lugar a una nación que “no produce los mejores ingenieros”.



El debate por la H-1B se dio la semana pasada cuando la aliada de Trump, Laura Loomer, criticó severamente la elección de Sririam Krishnan por parte de Trump como asesor de política de Inteligencia Artificial.



La influencer derechista dijo que dicha posición “no es una política de Estados Unidos primero” y expresó que los ejecutivos tecnológicos que se alinearon con el presidente electo lo estaban apoyando para enriquecerse.



El Servicio de Ciudadanía e Inmigración indica que la visa H-1B se encuentra dirigida a profesionales con una “aplicación teórica y práctica de un cuerpo de conocimientos altamente especializados” y tengan un título de licenciatura o superior en su especialidad, por lo que al año el país extiende 65,000 visas, aunque se pueden conceder 20,000 más.

Te puede interesar:

* Taylor Greene se suma a la “pelea” de los MAGA por las visas H-1B

* Aliada de Trump, Laura Loomer, recibe críticas por comentarios ‘racistas’ sobre la inmigración india