3 cocteles con vino espumoso para Año Nuevo

Recibir el Año Nuevo con los mejores deseos y brindando por las cosas buenas vividas y por venir es un clásico de la temporada. Y para que tu celebración tenga un toque especial te presentamos 3 cocteles para compartir.

La combinación de bebidas con vinos espumosos le dan un tono divertido a la celebración.

1)Bellini

El Bellini se hace con puré de durazno. Crédito: Shutterstock

Este coctel cóctel de color rosa claro se elabora con prosecco o vino espumoso y puré de durazno fresco, Se trata de un cóctel parecido a la mimosa con un sabor afrutado con durazno ácido y dulce.

El cóctel lo inventó Guiseppi Cipriani en 1948 para servirlo en su restaurante de Venecia, Harry’s Bar. Cipriani, y su nombre es en honor a Giovanni Bellini, un pintor veneciano.

Ingredientes

Puré de melocotón

4 duraznos grandes o 1 1/2 libras de duraznos congelados

4 1/2 onzas de prosecco

1 onza de puré de durazno

1/2 onza de licor de frambuesa (como Chambord)

Modo de preparación:

1.- Pele y corte los duraznos

2.- Agregue los duraznos a una licuadora o procesador, y licue hasta conseguir una mezcla homogénea.

3.-Tome un vaso mezclador, agregue el puré de duraznos y mezcle con el Prosecco.

4.- Agregue un toque de licor de frambuesa y revuelva para que se integren los sabores.

5.- Sirva en una copa de champán fría.

2) Cóctel de champán

El cóctel que equilibra los sabores al combinar el vino espumoso, con bitters, azúcar y champán. Su creación se remonta a 1862 cuando apareció en el libro de Jerry Thomas, The Bartenders Guide: How to Mix Drinks.

Ingredientes

1 terrón de azúcar

4 pizcas de amargo de angostura

4 onzas de champán brut, frío

1 cáscara de limón para decorar

Modo de preparación

1.- En una copa de champaña, agregue un terrón de azúcar

2.- Rocíe el terrón de azúcar con bitter.

3.- Agregue champán hasta llenar la copa.

4.- Decore con una rodaja de limón, sirva y disfrute.

Aperol Spritz

Aunque es un cóctel que se puede disfrutar durante todo el año, hay personas que prefieren tomarlo en temporadas más cálidas. Crédito: Shutterstock

Un coctel italiano creado en Padua, Italia en 1919 por los hermanos por Silvio y Luigi Barbieri, que tenían en mente hacer un aperitivo exclusivo combinando los sabores amargo y herbáceo.

Ingredientes

3 onzas de Prosecco

2 onzas de perol

1 onza de agua con gas

1 rodaja de naranja (para decorar)

Modo de preparación

1.-En una copa de vino con tallo con hielo

2.- Agregue Prosecco y luego el Aperol

3.- Complete con 1 onza de agua carbonatada hasta llenar la copa.

4.- Adorne con una rodaja de naranja y a disfrutar

