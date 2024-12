Adiós 2024: Despliegan operativo de seguridad en NYC como si hubiera amenaza de ataque

El 2024 está a punto de ser historia, y una vez más, la Gran Manzana está lista para despedir el año saliente y recibir con los brazos abiertos al año nuevo, entre otras celebraciones, con el evento masivo en Times Square, que esta vez se estima atraerá a casi 1 millón de personas en pleno corazón de Manhattan.

Y aunque no existen datos que revelen presuntos planes terroristas o intenciones de actos violentos alrededor de “la caída de la bola”, faltando solo unas horas para que aterrice el 2025, autoridades neoyorquinas advirtieron que no se confían y diseñaron un intenso plan de seguridad como si hubiera una amenaza de ataque, a fin de garantizar que el evento transcurra con total normalidad y también poder hacer frente a eventualidades que puedan presentarse y dirigir una movilidad ordenada y rápida antes, durante y tras el festejo.

Así lo advirtió este lunes el alcalde de la ciudad, Eric Adams, junto a jefes del NYPD, en una conferencia de prensa en Times Square, donde señalaron que la Ciudad está lista para mantener seguros a los neoyorquinos en los cinco condados, y en particular a los asistentes al multitudinario evento para saludar al 2025 en Manhattan.

Para ello no solo habrá una gran presencia policial de uniformados en el centro de Manhattan y sus alrededores, sino que habrá personal en los techos de los edificios, agentes encubiertos, policías vestidos de civil, vigilancia por aire y agua, drones, perros policía, equipos de tecnología. Se trabajará conjuntamente con todas las agencias de la ciudad y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) donde se movilizarán los espectadores del evento, pues el tráfico vehicular estará clausurado entre las calles 39 y 57 y Avenidas 5a hasta la 9a y habrá movilidad limitada y operativos de vigilancia intensos en esa área.

“Times Square comenzará a recibir a más de un millón de visitantes de todo el mundo mientras nos despedimos de 2024 y damos la bienvenida a 2025. Y, por supuesto, las mujeres y los hombres del Departamento de Policía de Nueva York estarán aquí para mantener a todos a salvo”, aseguró la recién nombrada comisionada de policía, Jessica Tisch, quien recalcó que buena parte de la labor policial desplegada operará de manera encubierta.

“En este momento no hay amenazas creíbles específicas para la celebración de la víspera de Año Nuevo en Times Square. Sin embargo, hemos estado operando en un entorno de amenaza intensificada desde el 7 de octubre y permanecemos atentos”, dijo la jefe del NYPD destacando que las autoridades estarán con ojos y oídos en todas partes.

Muchos trabajadores de calle no laborarán este 31 de diciembre en Times Square. Foto Edwin Martínez

“El público puede esperar ver una enorme cantidad de recursos policiales desplegados en toda la zona y en toda la ciudad. Eso incluye miembros de algunas de nuestras unidades especializadas de élite, incluida nuestra unidad de servicios de emergencia, que se desplegarán estratégicamente en toda la zona en los techos”, mencionó la funcionaria, al referirse a las labores de seguridad para la “caída de la bola”, que ha sido tradición por 120 años y donde 600 nuevos policías egresados se estrenarán.

“Nuestros equipos caninos patrullarán con perros detectores de bombas. Nuestra unidad de aviación estará en los cielos escaneando el evento y las áreas circundantes con especial atención a los puentes y otros puntos de referencia. Y, por supuesto, nuestros drones se desplegarán en lo alto para monitorear a las multitudes en tiempo real y estar atentos a cualquier actividad sospechosa o inusual específica”, dijo Tisch.

La Comisionada recalcó que como “amigos de lo ajeno” suelen aprovechar en aglomeraciones, habrá equipos dedicados a frenar a carteristas que anden por Times Square.

“También habrá un equipo de respuesta de hoteles que prestará especial atención a los hoteles de la zona. Todas las alcantarillas, buzones, máquinas expendedoras y papeleras en la zona se sellarán o se eliminarán. Y se crearán carriles de seguridad congelados alrededor del evento utilizando vehículos bloqueadores y barreras de hormigón”, agregó la jefe del NYPD, quien informó que las áreas para observar el festejo abrirán oficialmente a las 3:00 p.m. y los peatones podrán ingresar al área de celebración, a través de las calles 49, 52 y 56 desde las avenidas 6a y 8a sin morrales y sin bebidas alcohólicas.

El alcalde Adams y la Comisionada del NYPD, Jessica Tisch anunciando el plan de seguridad. Foto Edwin Martinez

“Los espectadores deben esperar ser inspeccionados por nuestros oficiales antiterroristas en los puntos de acceso. Y una vez que ingrese a un área de observación, no se permitirá volver a ingresar. No se permitirán mochilas, bolsos grandes, hieleras, sillas, alcohol o, lo que es más importante, paraguas en las áreas de observación”, comentó la jefe del masivo operativo de seguridad, quien de paso recordó que ante posibles lloviznas anunciadas, será buena idea revisar el estado del tiempo antes de salir de casa.

Los cierres escalonados de calles comenzarán desde las 4:00 de la mañana del martes y se extenderán hasta las 11:00 a.m. por lo que las autoridades resaltaron que la mejor manera de movilizarse en Manhattan será el transporte público. La MTA advirtió que los trenes N,Q y R se saltarán la parada de la calle 49 en ambas direcciones y el tren 1 en dirección Uptown se saltará la estación de la calle 50. Pero todas las demás estaciones estarán abiertas y operarán con normalidad.

La Comisionada Tisch también pidió a los neoyorquinos que se sumen a las labores de seguridad reportando cualquier acto sospechoso o violento que vean, y aseguró que cumplen un “papel vital” para que todo transcurra con tranquilidad.

“Como hemos visto de muchas maneras en los últimos dos meses, el público es nuestros ojos y oídos. Entonces, si ven algo sospechoso o si algo no se ve o se siente bien, díganselo a un oficial de policía o llamen al 911 de inmediato. La capacidad del público de ver algo, decir algo y hacer algo marca una verdadera diferencia”, advirtió Tisch.

La comisionada adjunta de Inteligencia y Antiterrorismo del NYPD, Rebecca Weiner, mencionó también que debido al ataque ocurrido en Alemania hace unos días, en el que un hombre perpetró un atropellamiento masivo, las autoridades están alerta ante ese tipo de ataques.

“Cada año formulamos nuestro plan de seguridad aquí en la ciudad basándonos en los incidentes que están sucediendo en todo el mundo”, dijo la experta señalando que los mercados navideños y las celebraciones masivas son un objetivo constante de alto riesgo. “Por eso ponemos tanto énfasis en todos los recursos que están aquí enfocados en mantener esta ciudad y este evento seguros. Así que está absolutamente calibrado con lo que está sucediendo en el extranjero. Todos los recursos están aquí para evitar ese tipo de escenario. Estamos muy seguros de que será una noche segura y agradable para todos”.

Autoridades listas para festejo de Año Nuevo en Times Square. Foto Edwin Martínez

El Alcalde, Eric Adams se sumó al parte de seguridad, y tras desear un feliz año nuevo a los neoyorquinos y a los miles de turistas que están por estos días en la Gran Manzana, advirtió que Nueva York está preparada, pero pidió que nadie deje de reportar cualquier detalle que parezca sospechoso.

“Tenemos equipos de civil, equipos caninos y oficiales a caballo, helicópteros y barcos. El personal policial completo estará aquí y se aplicarán cierres de peatones y vehículos. La seguridad es responsabilidad de todos. Así que si ve algo, dígalo. Pero lo más importante es que haga algo. Notifique a cualquier personal uniformado que esté en el área”, dijo el burgomaestre, al tiempo que pidió a quienes visitan la Gran Manzana que se sigan metiendo la mano al bolsillo.

“Hemos dedicado tanto tiempo a prepararnos y a asegurarnos de que no solo respondemos a cualquier amenaza inmediata, como vimos hace dos años, sino que también seguimos manteniendo seguros a los neoyorquinos y visitantes para que disfruten del Año Nuevo. Cada año, miles de personas de todo el mundo vienen aquí a Times Square y celebran. Hacen algo que creo que es importante: gastan mucho dinero y los voy a alentar a que sigan haciéndolo”, dijo Adams, quien se mostró emocionado por el incremento de turistas.

“El turismo es uno de los aspectos más importantes de nuestra economía. Y estamos ansiosos por recibir a las multitudes para disfrutar del Año Nuevo, pero también es un momento histórico importante para nosotros. Alcanzamos cifras récord de turismo este año. El segundo número más alto de turistas en la historia de la ciudad de Nueva York. 65 millones de visitantes en esta ciudad. Y aumentamos la intensidad al finalizar las festividades de mañana”, concluyó el Alcalde.

Y mientras llega el momento para saludar al 2025, visitantes y neoyorquinos que aseguran estar listos para sumarse a la “caída de la bola”, como Anny Infante, se mostraron complacidos con los operativos de seguridad anunciados y prestos a celebrar.

“Me alegra saber que estamos en la ciudad más segura del mundo. No hay nada que temer. Aquí no va a pasar nada, porque nuestras autoridades siempre nos saben cuidar y eso me hace sentir tranquila y segura”, comentó la ecuatoriana, quien vive hace varios años en la Gran Manzana. “Ya estoy lista para celebrar y vamos a celebrar con seguridad y alegría, y así llueva, vamos a pasarla muy bien recibiendo al 2025”.

Times Square listo para recibir el 2025. Foto Edwin Martínez

Gildardo Rueda, quien trabaja como cocinero en uno de los cientos de restaurantes que queda alrededor de la zona donde se despedirá el 2024, también aseguró no sentir temor ante eventuales actos violentos, pero reconoció que este martes será un reto moverse por Manhattan.

“Yo entro a trabajar a las 10:00 de la mañana y como ya sabemos cómo se pone esto, pues nos toca madrugar un poquito más para evitar retrasos porque se pone difícil hasta caminar, pero es parte de la fiesta, así que no me voy a poner como Grinch, porque es una vez al año”, dijo el guatemalteco.

Juliana Martínez, quien trabaja en una bodega cercana a Times Square, aseguró que junto a sus compañeros de trabajo estarán muy atentos a las multitudes porque aunque le gusta la celebración de fin de año, en otras ocasiones su negocio ha sufrido en esa fecha.

“El problema es que viene demasiada gente y especialmente cuando empiezan a entrar y cuando termina el evento. A veces preferimos cerrar porque esto se pone incontrolable y no faltan los que aprovechan y quieren agarrar cosas sin pagar. Lo bueno es que habrá muchos policías vigilando eso”, dijo la colombiana. “En lo particular no me gusta tanta aglomeración, pero tampoco es que pueda quejarme porque a pesar de todo la policía es muy ordenada y esto por aquí se desocupa antes de lo que uno creería. Es el precio de pasar año nuevo en Times Square”.

1 millón de espectadores se espera en la caída de la bola de Times Square. Foto Edwin Martínez

Datos