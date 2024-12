¿Cómo es recibir el año en el famoso conteo musical de Times Square en Nueva York? Cuesta entre cero y miles de dólares

Recibir el año nuevo en Times Square de Nueva York es quizás el acontecimiento más seguido alrededor del mundo cada 31 de diciembre y 1 de enero, dependiendo de la zona horaria.

Cientos de corresponsales hacen pases ocasionales desde la llamada “encrucijada del mundo”, mientras las cadenas nacionales de TV de EE.UU. transmiten en vivo horas antes de la última medianoche del año y organizan shows musicales en frente de miles de personas. La mayoría del público son turistas que normalmente deben enfrentar bajas temperaturas, que a veces viene con nieve y hasta lluvia intensa como en la llegada de 2019 y posiblemente de nuevo esta vez.

¿Cuánto cuesta estar allí?

Las calles y estaciones de Metro comienzan a cerrar desde las 10 a.m. para poner orden en la gran fiesta. En teoría estar allí es gratis, pero implica muchos sacrificios y ahí radica el costo: llegar desde alrededor de las 3 p.m. bajo un clima invernal y seguir estrictas medidas de seguridad para acceder y permanecer. La policía separa a la gente por corrales. Quien sale pierde el puesto y debe volver a intentarlo, sin garantía. No se permite morrales ni portar líquidos de ningún tipo -ni siquiera agua- y el acceso a baños es muy restringido. Todos los carritos de comida son removidos y no hay espectáculos teatrales en Broadway. Tanto turistas como neoyorquinos, al final muchos dicen que sólo hacen esto una vez en la vida.

La opción de ver la bola con comodidad es posible desde los costosos eventos que se organizan en hoteles, restaurantes y clubes aledaños. Este 2024 la entrada más cara cuesta $7,500 dólares por persona: en la terraza VIP del 8vo piso del hotel Marriott Marquis e incluye cena y barra libre de cinco horas, destacó New York Post. También se puede reservar con anticipación una onerosa habitación de hotel con vista a Times Sq o tener la suerte de acceder gratis a alguna oficina o terraza en la zona. En cualquier caso hay que lidiar con estrictas alcabalas de NYPD.

¿En qué consiste el espectáculo?

Además de escuchar música desde alrededor de las 9 p.m., el centro del espectáculo en Times Square es la gran bola de cristal que comienza a descender a las 11:59 p.m. con conteo regresivo multitudinario a gritos los últimos 10 segundos del año. Luego el gran cierre, con fuegos artificiales y lluvia de papelillos. Es impresionante lo rápido que se desaloja la zona poco después, mientras heroicos trabajadores del Departamento de Sanidad (DSNY) comienzan de inmediato a remover toneladas de basura y los asistentes buscan desesperados un baño y lugares para comer y beber.

¿Cuántas personas se acumulan en Times Sq esa noche?

Consolidar la imagen de la ciudad de Nueva York como “la capital del mundo” podría haber motivado a exagerar las cifras de cuántas personas reciben el año en Times Square. ¿Un millón y hasta 2 millones de personas se reúnen cada 31 de diciembre en Times Square? Imposible, advirtieron hace unos años expertos en estadísticas y cálculo de multitudes, diciendo que la verdadera multitud de año nuevo allí es de menos de 100 mil personas.

Este 2024 Nueva York estaba esperando 7.5 millones de visitantes entre Thanksgiving y Año Nuevo, lo que genera grandes congestiones. Se trata de un número cercano a la población de la ciudad (8.2 millones de personas actualmente, en descenso desde 2020), por lo que, aunque no todos los turistas llegan al mismo tiempo, podría decirse que en las últimas semanas del año casi se duplica la presencia demográfica, con un efecto inmediato en el tráfico peatonal y vial. Times Square, Herald Square y las avenidas 5ta y 6ta suelen ser las zonas más visitadas.

¿Cuándo nació esta tradición?

Reunirse a celebrar la nochevieja en Times Square comenzó oficialmente en 1904, pero no fue sino hasta 1907 cuando se hizo el primer descenso de una bola desde el asta de la bandera en lo alto del edificio One Times Sq. Esa primera bola estuvo hecha de hierro y madera, adornada con cien bombillas de 25 vatios, tenía 1.5 metros de diámetro y pesaba “apenas” 317 kilos. Desde entonces la gran bola ha crecido y ha sido sustituida cinco veces. Éste será el último año de la actual, que se creó en 2007 para celebrar el centenario. Pesa casi 6 toneladas y tiene 12 pies de diámetro, con 2,688 triángulos de cristal iluminados por 32,256 bombillos LED multicolores. El resto del año puede verse brillando a lo alto en Broadway entre 42 y 43st. Al salir de circulación, esta bola centenaria será exhibida en un museo que abrirá en el verano en el mismo edificio.

¿Cómo estará el clima este 31 de diciembre en Nueva York?

Luego de la primera “navidad blanca” en NYC en 15 años, seguida por varios días nublados, la noche del 31 diciembre hay chance de lluvia y una sensación térmica de 37F (2C). Pero todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.