Yuri responde a las críticas por su mensaje de despedida tras la muerte de Dulce

La sorpresiva muerte de la cantante Dulce, ocurrida el pasado 25 de diciembre, hizo que muchas personalidades del medio artístico se volcaran en mensajes para despedirla; sin embargo, el homenaje que le hizo Yuri no fue bien recibido por el público debido a que compartió un video donde la fallecida intérprete habla maravillas de ella, por lo que criticaron que el material estuviera centrado en los halagos hacia Yuri en lugar de ser un tributo a Dulce.

“Hoy mis fans me mandaron esto y qué frágil es la vida, familia. Estoy en shock, en ‘Icónica tour’ era una de mis invitadas, ya no se pudo lograr esto. Esto me enseña a valorar más el tiempo en familia, disfrutar más la vida, no sabemos cuándo partiremos. Nuestra querida Dulce, llena de vida, fuerte, hermosa… con una voz increíble, disciplinada y hoy ya no está. Hoy he aprendido una gran lección. Amada Dulce, descansa en paz compañera”, escribió Yuri al pie del clip.

Entre los comentarios negativos, se leyeron frases como: “¿Se murió la gran Dulce y subes un video en donde sólo habla bien de ti?”, “Qué falta de humildad, en vez de subir algo que elogie a Dulce” y “Cómo hacer que todo se trate de ti, presenta:”.

En respuesta a los comentarios negativos, la jarocha no dudó en responderle a aquellas personas que dijeron que su video era un gesto egoísta en lugar de resaltar las cualidades de la intérprete de éxitos como “Tu Muñeca” y “Déjame Volver Contigo”.

“Hay gente en las redes a la que se les olvida que uno los conoce en la vida real. Me iba a enojar, pero ya me acordé que a mi edad ya me puede dar una embolia, un derrame o quedarme la boca chueca y pues me calmé. El silencio a veces es la mejor burla, la mejor respuesta y la mejor puñalada”, escribió Yuri a través de varias historias que subió a su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que mientras algunos seguidores estuvieron del lado de Yuri, asegurando que su intención era genuina y que el video reflejaba la admiración mutua entre ambas artistas, otros usuarios insistieron en que el homenaje debió centrarse más en la vida y obra de Dulce.

