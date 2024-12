Alejandra Espinoza  revela que durante su proceso para quedar embarazada sufrió síntomas como caída de cabello

Desde hace mucho tiempo Alejandra Espinoza ha sido víctima de una serie de señalamientos en las redes sociales. Muchos de estos siempre van relacionados con su físico o el hecho de que sólo tiene un hijo. Por alguna razón, algunos, varios, usuarios de las redes sociales creen tener el derecho de indicarle a una celebridad cuántos hijos debe tener y cómo debe ser su cuerpo.

Todos estos meses me aferré a lo más grande que tengo, que es mi fe", Alejandra Espinoza. – Actriz y conductora de TV.

En muchas ocasiones, Espinoza ha tenido que salir en su propia defensa para explicar que no es correcto hablar de cuerpos ajenos y que nadie sabe lo que cada familia o mujer vive en relación a temas de procreación.

Ahora, mucho ha quedado aún más claro, después de que la actriz y presentadora de televisión expusiese en gran medida todo lo que ha atravesado para volverse a embarazar. El proceso como tal, contó, la llevó a sufrir diversos síntomas como: caída de cabello, cansancio extremo, daño en la piel y cambios bruscos de humor. Vale decir, que Alejandra Espinoza ha dejado claro que este será el último intento y de momento aunque no ha quedado claro si todo salió bien o no, después de esto sin importar el resultado, no volverá a someterse a este proceso.

Todo este proceso lo vivió de cara al público, aún cuando trabajaba arduamente conduciendo algún evento televisivo. Sin embargo, lo vivió en silencio, porque no le gusta victimizarse ni hacer que otros carguen con su dolor, así lo ha narrado ella misma en sus plataformas digitales, en donde en más de una ocasión ha sido juzgada por todo y por nada.

“Todos estos meses me aferré a lo más grande que tengo, que es mi fe. Jamás pidiéndole a Dios que me permitiera embarazarme nuevamente, sino que me acompañara en este último intento y que, al igual que siempre, aceptaría su voluntad”, escribió en IG Espinoza.

“Para mí, creer en Dios nunca ha sido pensar que la vida será más fácil, que no sentiremos tristeza, dolor o que si somos buenos obtendremos todo lo que pedimos, para mí la fe hace que, aunque las cosas duelan igual, el dolor sea más llevadero y dure menos porque entiendes mucho más rápido por qué o el para qué”, concluyó.

