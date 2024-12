Christian Pulisic señala discriminación hacia jugadores estadounidenses en Europa

El fútbol estadounidense ha crecido en gran medida en los últimos años. Hoy en día ya es bastante común ver a jugadores en grandes equipos de Europa, un gran ejemplo de ello es Christian Pulisic que actualmente milita en el Milan de Italia.

Sin embargo, y a pesar de este crecimiento, el capitán del USMNT afirmó recientemente que en el viejo continente aún se discrimina a los futbolistas estadounidenses por su nacionalidad y poca tradición futbolística.

Así lo dejó saber el joven futbolista en su documental ‘Pulisic’ en el que señaló tajante que existe discriminación a los futbolistas estadounidenses en ligas europeas: “No quiero que él ocupe mi lugar aquí”, fue una de las frases que el futbolista de ascendencia croata dijo escuchar en algún momento de su carrera.

Christian Pulisic. Crédito: MICHELE MARAVIGLIA | EFE

Pulisic se mostró convencido de su afirmación sobre la discriminación a los jugadores de su nacionalidad. “Creo que se mostró en ese clip donde hay mucha gente diciendo que los estadounidenses son una basura o que no hay buenos jugadores“, expuso el delantero.

Sin embargo también dejó claro que esta discriminación que denuncia jamás fue una excusa para brillar en Europa. Pulisic en su carrera ya ha jugado en dos clubes grandes como Chelsea y Milan.

“Honestamente nunca uso eso como excusa de ninguna manera”, enfatizó Pulisic. “Más bien me inspiró y me impulsó a querer ser mucho mejor y demostrar la mentalidad que le inculcó su padre de no poner excusas: “No importa, tienes que seguir trabajando, y si eres lo suficientemente bueno, al final del día, lo superarás todo”, cerró el capitán del USMNT.

