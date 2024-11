Tim Howard lanzó dura crítica a Christian Pulisic por hacer el baile de Trump

El pasado lunes Estados Unidos venció 4-2 a Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. En el duelo el astro del USMNT, Christian Pulisic, anotó el primer gol del partido al minuto 13 y llamó la atención por su peculiar celebración realizando el baile de Trump; el cual parece estar muy popular en la actualidad tras la victoria del político en las elecciones presidenciales.

Sin embargo parece que esta celebración de Pulisic no cayó de buena manera en algunos sectores. Incluso recientemente un exjugador histórico de Estados Unidos lanzó una dura crítica al “Capitán América” por este baile.

Se trata del legendario guardameta Tim Howard. Quien en la columna que escribe para el Daily Mail de Inglaterra le dio con todo al jugador del Milan por este gesto tras el primer gol de su equipo.

“Mi opinión personal es la siguiente: Hacer un baile que imite a Donald Trump es estúpido. ¿Por qué? Porque, ya sea el presidente de Estados Unidos o mi vecino de la calle, nunca apoyaría a alguien que creo que es racista. No lo glorificaría. No lo haría por nada del mundo”, escribió Howard en el prestigioso rotativo inglés.

Pulisic no ha sido el único que ha hecho el baile de Trump en el deporte. Pues jugadores como Nick Bosa en la NFL con los San Francisco 49ers y Jon ‘Bones’ Jones en la UFC, también realizaron el baile del presidente electo de Estados Unidos.

Es por eso que cuando las críticas llovieron sobre Pulisic el astro estadounidense argumentó que lo hizo sin fines políticos. “No es un baile político. Fue solo por diversión. Vi a un montón de gente hacerlo y pensé que era divertido“, afirmó.

Sin embargo Howard no se cree este argumento de Pulisic e igual lanzó su crítica. “No me lo creo, cualquier muestra de apoyo a Donald Trump es política“, escribió el ex guardamenta en la columna.

Y es que para Howard Trump va en contra de todos los valores que han llevado en el USMNT. Y cree que Pulisic como la actual cara del seleccionado estadounidense no debería apoyar a Trump con ese baile.

“Pulisic está recibiendo muchas críticas. No es de sorprender, dado que el USWNT ha liderado la lucha por la igualdad salarial, inclusión y los derechos LGBTQ+. Jugadoras como Megan Rapinoe han declarado la guerra a Trump. Y ahora, la mayor estrella del USMNT está haciendo su baile. El fútbol estadounidense debe asumir parte de la responsabilidad por esto. Sí, Pulisic no es un niño, tiene 26 años y ha sido el activo más preciado en este país durante años”, concluye Howard en su columna del diario británico.

