Chiky Bombom da dura opinión sobre la relación de Sheynnis Palacios y Carlos Gómez

La presentadora dominicana de televisión Chiky Bombom habló de la relación de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, y el expelotero venezolano Carlos Gómez. Este amorío ha estado lleno de críticas, pues muchos fanáticos de la nicaragüense consideran que él no es el hombre ideal para su vida.

En el programa En Casa con Telemundo analizaron este tema y la conductora fue bastante frontal sobre esto: “Miren, señores, aquí se va a dar un puntaje para darse, porque la verdad no se va a decir”.

Esta declaración la hizo para asegurar que sus compañeros iban a ser bastante cordiales acerca de la polémica que ha aparecido desde que anunciaron su romance.

“Cuando tú encuentras a la persona indicada, esa persona tiene que permitirte volar ni meterse en tu carrera ni en nada, porque él la encontró grande”, dijo Chiky Bombom.

La opinión de Chiky Bombom sobre romance de Sheynnis Palacios

Después de esto, afirmó: “Yo voy a opinar por el público, por el pueblo, porque el pueblo merece que yo hable por ellos. Al pueblo no le gusta. Él es espectacular, yo a él lo quiero, lo amo y adoro y a ella también. Ellos se ofenden porque no se puede decir nada y lo toman personal, pero no es personal”.

Chiky Bombom continuó con su descarga y dijo: “Él se ve muy desesperado y quiere buscar cámara y se ve mal”.

Aleyda Ortiz intentó defenderlo y dijo que el 2024 fue bastante difícil para Carlos Gómez por el incidente que protagonizó en La Casa de los Famosos 4, cuando fue expulsado por una pelea en el reality show.

“Yo por eso le doy un corazoncito, porque yo creo que se valen las segundas oportunidades y reivindicarse. Él tiene ahora que reivindicarse un poco”, dijo.

Sin embargo, Chiky Bombom consideró que no debe meterse con la labor profesional de Sheynnis Palacios, pues cree que debido a su relación con Carlos no ha podido proyectarse tanto como se esperaba en el mundo del entretenimiento.

Sigue leyendo:

• Chiky Bombom envía mensaje de apoyo a Gisella Aboumrad, quien reveló que tiene cáncer

• Chiky Bombom habla del lío de Marjorie de Sousa con Julián Gil

• El consejo que Chiky Bombom le dio a Yailin La Más Viral