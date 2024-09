El consejo que Chiky Bombom le dio a Yailin La Más Viral

Chiky Bombom la participación de Yailin La Más Viral en el programa En Casa con Telemundo para aconsejar a su compatriota dominicana, quien hace unas semanas terminó con Tekashi 6ix9ine.

En el show de televisión, la conductora le dijo: “Yaya, mi amor, te amamos aquí En Casa con Telemundo, te amamos. Mira, yo quiero darle un consejo, Yailin, por amor a Dios, no me le des más pantalla a ningún hombre, ella no tiene que demostrarle nada a nadie. Ella es la más viral, punto y coma, y que siga brillando”.

Luego de esto, la artista se rió, sin dar una respuesta acerca del controversial consejo que le dio Chiky Bombom.

Aleyda Ortiz también habló con la famosa y le preguntó si tenía intenciones de enamorarse próximamente, pero Yailin le comentó que está enfocada en su hija Cattleya y su carrera.

Otra de las preguntas que respondió la Chivirika, como también es conocida, es si está recibiendo clases de canto actualmente y la famosa dijo que en efecto está recibiendo ayuda con eso y con otros aspectos importantes como el inglés y la contabilidad.

“Yo vengo con maquillaje, con dos jabones íntimos, que ahora vamos a hacer una presentación más formal, vamos a subir el nivel”, dijo sobre cómo le gustaría manejar mejor sus finanzas con los resultados que obtenga de esos productos.

En esta entrevista, que le hicieron en Nueva York, el público se mostró muy entusiasmado de ver a la famosa y también le pidieron que se quede soltera, pues consideran que intentarlo en el amor es probable que no sea lo mejor en este momento.

“Yo tenía una relación, después tuve esta, no voy a venir a estar en otra”, dijo para descartar la posibilidad de comenzar un amorío con un nuevo hombre.

Dijo que si se da un chance con alguien, le gustaría que fuera un moreno, pues considera que son atractivos.

