Predicciones 2025: ¿Qué pasará con JLo, Adamari López y Carolina Sandoval?

Bis “La Médium” se ha dado a conocer en la televisión hispana gracias a ser una de las colaboradoras del programa matutino de Univision “Despierta América”.

Bis la Médium nos dice qué le depara el año 2025 a Maripily Rivera y predice la separación de Clovis y Aleska

Ahora como parte del inicio del año 2025 muchos quieren saber qué pasará con algunos de los famosos más influyentes de la televisión y el entretenimiento hispano, así que aquí te dejamos con parte de los que Bis le dijo a Mezcal TV sobre tres de las famosas que siempre dan mucho de qué hablar en esta industria:

Carolina Sandoval

“En el 2025 sigue en el ojo del huracán, ella sigue procesándose. Habrá cortes en las que ella va a luchar por la custodia de su niña, y no solo la custodia de su niña sino mucho dinero que ella ha perdido a través de este señor; pero este señor, su ex, no va a querer acabar tan fácil, él va a querer continuar y continuar y continuar en estas peleas. No llegan a acuerdo todavía”.

Adamari López

“Viene con proyectos lindos, con cambios, es posible que le digan o que le hablen para un programa nuevo, ella viene muy feliz. No encuentra el amor duradero todavía, pero ella viene muy feliz viajando y haciendo cosas nuevas y futuro prometedor en sus redes, y en su vida personal le cuesta todavía el amor”.

“No será su mejor año, como no lo ha sido. Estará en decadencia día tras día, el matrimonio fallido entre ella y Ben Affleck no le ha favorecido a ella ni en lo personal ni en lo emocional, mucho menos en lo económico. Llegarán a juicio porque ella quiere un dinero que se le regrese hacia atrás, pero este dinero, al final le va a costar mucho trabajo a ella para poderlo alcanzar”.

Continúa: “No va a ser buen momento para ella para la música, y mucho menos para nada que tenga que ver con espectáculos. Realmente ella es una mujer de las que no puede estar sola, sí, la podemos ver con una pareja nueva”.

