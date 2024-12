Bis la Médium nos dice qué le depara el año 2025 a Maripily Rivera y predice la separación de Clovis y Aleska

Bis es la reconocida médium que el público hispano ha podido conocer a través del programa “Despierta América” de Univision. La cubana comparte con Francisca y Jomari Goyso, entre otros, en la sección de “Sin Rollo” hablando sobre el acontecer de la farándula hispana. Bis consulta sus cartas en cada nota, para saber qué sucede con cada uno de las celebridades y así comenta el presente y el porvenir de éstos.

Pero antes de hablar de las celebridades le preguntamos a Bis cómo podemos todos nosotros abrazar el años 2025: “Tenemos que aprender a soltar”.

“Tenemos que abrazarnos a nosotros mismos, no sólo a la gente; después de la pandemia no aprendimos a sacar lo mejor de nosotros… Estamos cada día sumando en vez de amor, odio. Se esperan tiempos difíciles porque vienen muchas deportaciones en el 2025, muchas familias separadas. Viene mucho dolor, pero viene un cambio y mejora de la economía de Estados Unidos”, dice Bis.

La médium también le envía un mensaje a la gente para el nuevo año, en el que nos pide que “converse mucho su paz mental, trabaje mucho con su alma, trabajen mucho con su mente, no escuchen cosas malas. Acuestense mirando cosas que les nutran su mente…”

Después de esto, conversamos con Bis para saber qué le deparará el año 2025 a las celebridades consentidas de nuestros lectores y esto fue lo que nos dijo:

Despidos en la televisión hispana: Telemundo y TelevisaUnivision

“Me ha tocado vivir ese momento, de ver salir a compañeros. El día de Acción de Gracias yo dije algunas palabras y yo creía que todo el mundo estaba entendiendo lo que yo decía: ‘hoy estás aquí, mañana no estás… pero quiero decirte que lo más importante está es la vida y aprender a seguir. La vida me ha demostrado en muchos momentos que aveces creemos que porque nos vamos de un lugar es el fin, y no nos damos cuenta de que por estar ahí aprendimos algo'”.

“No creo que vaya a ver, por lo menos ahí en Univision, más grandes despidos. Los que se han ido yo los había visto a través de mis ojos. Tengo una compañera que se llama Tania y yo le dije ‘se va aquí, se va aquí, se va aquí’… Y ella me decía no. Y cuando ella vio que salían ella me dijo ‘te tengo miedo’. Me tiene mucho miedo Tania. Pero tenemos que aprender a soltar. Se avecinan tiempos difíciles pero tú los vas a convertir en buenos. Tú los tienes que convertir en lo que aprendiste”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal

“Siguen en ese proceso de amor. A finales del próximo año se verán tan pegados, porque él se aburre de un poquito de esto. Pero los vamos a ver juntos todavía. Ellos van a estar saliendo. Viene por ahí, para él sobre todo, comentarios de su hija, hablando de él como que no es un buen papá. Y podremos ver una sorpresa de Angelita en la que te diga ‘ay quiero ser mama””.

Carolina Sandoval y Nick Hernández, ¿real o ficción?

“Esto sigue, esto sigue”, dice Bis. “Dicen que dos no pelean, si uno no quiere. El más inteligente no es siempre el que sale hablando sino el que queda callado, porque sabe quién es y no quiere dar más. Lo peor que hizo ella fue hablar de él. Porque ha puesto encima de una mesa, de un público ha puesto muchas cosas como lo que es la manutención a un hombre… Si tú eres tan empoderada, cómo tú me vas sacar ahora que éste hombre vivía de ti, ahí es donde se desbalancea totalmente”.

“Hay un refrán que dice: ‘las palabras es el azote más grande que tiene el cuerpo’. Porque alguien muy cercano a ella va a salir traicionándola y va a decir de ella cosas que ella no va a querer escuchar. Todavía falta mucho de este tema, porque ahora viene una segunda parte de este tema, porque él va a salir nuevamente, el próximo año”, dice Bis.

Afirma que según lo que ella puede ver en sus cartas vendrán peticiones económicas por parte de éste. Y el problema de Carolina Sandoval, según Bis, es que ha hablado demasiado. “La lengua a ella la traicionó demasiado. Ella está herida, pero aquí se habla de pérdida de dinero”.

Maripily Rivera, “El Huracán Boricua”

“Obtuvo el premio este año, porque ganó mucho dinero. Pero dice que Maripily ha quedado en el olvido y no hizo grandes cosas después y no va hacer grandes cosas. Ha hecho grandes cambios en su vida últimamente, con personas de su alrededor. Tomó decisiones rápidas e incorrectas. Tiene que cuidarse mucho el corazón y procesos linfáticos”.

“Sacó una línea de ropa o perfume, le va a ir bien pero no como ella esperaba. Le viene un viaje, en el cual puede ser a México hacer y hablar de proyectos, pero no la veo como brillando como lo hizo en este 2024”.

Clovis Nienow y Aleska Génesis

“No durán nada. Ella tiene un carácter bien variable, puede estar muy feliz y al otro bien ardiente, rabiosa. Dice que esta relación no dura más de lo que está durando este momento”, dice Bis.

“Esto no llega a nada. Ella tiene que cuidarse mucho para el próximo año de golpes, de traiciones, de justicia, de problemas que tiene con la ley… Tiene que tener mucho cuidado, porque la pueden inculpar, siendo no culpable”.

