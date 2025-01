Alfredo Adame confiesa que se volvería a pelear en la calle

El actor mexicano Alfredo Adame aseguró que podría pelear en la calle nuevamente si la situación se llegara a presentar. El experimentado actor ha sido blanco de polémicas por sus constantes peleas públicas.

Adame estuvo como invitado en un podcast donde le preguntaron si volvería a pelear en la calle. El actor respondió sin dudar que si le toca enfrentar a alguien que lo agreda, se defenderá.

El actor de telenovelas se refirió a varios de los encontronazos que ha tenido en el pasado y aseguró que siempre se ha defendido si lo atacan primero.

“Sí, claro, cuando sea necesario. Cuando me agarré abajo, ni siquiera le pegué a la señora, pero me arrancó la cadena, me estaban atacando, eran montachoques; a los otros cinco con los que me agarré en Tlalpan, a tres les partí la madre, nunca me hicieron nada; y otro, matan a un narcomenudista, le ofrezco ayuda a una embarazada y me recibe con un moquetazo. Me dan entre cinco y casi pierdo el ojo”, dijo el actor.

Asimismo aseguró que creó una “ley” propia cuya premisa consiste en que si lo agreden primero él se defenderá.

“Yo cree una ley de Adame: tú me insultas, yo te insulto; tú me ofendes, yo te ofendo; tú me faltas al respeto, yo te mando a ching… a tu madre y si es necesario llegar a los golpes, tengo con qué. A mis 66 años te puedo dar una madriza que no te la acabas”, finalizó.

Alfredo Adame fue uno de los participantes más polémicos de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo. Recientemente el actor arremetió en contra de Poncho de Nigris por su encontronazo con Maripily Rivera, ganadora de la última edición del reality show.

“Yo les voy a decir rápidamente quién es este tipo De Nigris, es un padrotillo, vividor, de mujeres transexuales”, comentó en el programa La Mesa Caliente.

Alfredo Adame resaltó el talento y las habilidades de Maripily Rivera y todo lo que ha logrado en su vida gracias a su trabajo. “Maripily es una triunfadora, una mujer exitosa, que viene desde abajo y todo lo que tiene lo ha logrado”, dijo para luego destacar la calidez humana de la boricua.

