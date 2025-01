Carolina Sandoval regresa a Estados Unidos y lanza emotivo mensaje

La presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval publicó un video junto con su hija Amalia Victoria en el que se les ve en un avión, de regreso a casa. Esto luego de haber pasado varios días en Madrid, España, como parte de sus vacaciones navideñas.

Este viaje fue para la conductora de ¡Siéntese Quien Pueda! una oportunidad para desconectarse luego de los días tan intensos que tuvo por el anuncio de su divorcio de Nick Hernández.

Poco después de que terminara esta aventura junto a su mamá y su hija, la Venenosa, como también es conocida, escribió un cercano mensaje en el que se nota cómo su familia se ha convertido en un apoyo fundamental para atravesar este momento.

“Mi niña vitamina con salud todo se puede y en este 2025 los momentos bonitos serán muchos ‘ya los visualizo’…recuerda que Madrid siempre quedará en el mismo lugar y que tendremos mil oportunidades de viajar y viajar con Dios por delante en esta vida y también podrás ver a tu favorita Luli Pam Pin muchas veces… Te lo prometo y que lo mejor de todo es que tus primas en España pudieron aprovechar la función con los tickets que compramos hace tiempo”, dijo.

Por último, comentó: “Te amo, Amalia Victoria, no olvides que la vida es bella y es hoy cuando debemos sonreír”.

En este 2025 a la venezolana se le ha visto con nuevos bríos y por eso en su mensaje de Año Nuevo habló de todo lo bueno que espera.

“Mi querido 2025 acá estoy para ti hoy el primer día de este año que desde ya visualizo como un año maravilloso… lleno de mucha salud, paz, mucho amor, aventuras llenas de fe y aprendizaje, viajes, libros y sonrisas… Qué bonito poder decir que con la familia de sangre que tengo y con la familia elegida ya lo tengo todo y qué alegría saber que hoy se empieza a escribir esta nueva historia. Hoy se escribe la primera página de este libro llamado 2025. By The Way Las mismas cosas bonitas les deseo a todos los que por acá pasen… vamos por más abrazos, más besos, más miradas y más agradecimiento”, afirmó.

