Cartero USPS muere apuñalado en bodega de Nueva York en pelea por sándwich; joven latina detenida

Ray Hodges, empleado postal (USPS) de 36 años, murió apuñalado ayer a media tarde en una presunta discusión por un sándwich en una bodega en Harlem (NYC), y la joven Jaia Cruz fue detenida y acusada como sospechosa del homicidio.

Los oficiales de la Policía de Nueva York respondieron a la tienda de víveres ubicada en 168 Lenox Avenue poco después de las 2:30 p.m. del jueves y encontraron a Hodges con varias heridas de arma blanca en el torso, los brazos, la espalda y el cuello. Fue llevado a NYC Health + Hospitals/Harlem, donde lo declararon muerto.

Fue la 2da persona en morir afuera de una bodega de Nueva York en lo poco que va de 2025, ambos casos en Harlem. NYPD dijo que el último ataque parece haberse originado a partir de una disputa entre dos clientes sobre quién ordenó primero y luego se volvió física. Se recuperó un arma en la escena y el carrito de correos de Hodges todavía estaba en la acera anoche, lo que hace presumir que fue atacado durante un descanso en sus labores de reparto.

ABC News habló con una amiga de la detenida y, aunque no sabía qué o por qué sucedió el hecho, dijo que no es propio de ella atacar a alguien sin motivo. Afirmó que Cruz no habría lastimado a nadie a menos que la hubieran provocado.

“Es una jovencita agradable. No es del tipo que sale a la calle a atacar a la gente”, dijo la amiga sin dar su nombre. “Éste es un vecindario peligroso. No tengo idea de qué sucedió porque no estaba allí. No lo sé, pero sí sé que si dijo que fue en defensa propia, fue en defensa propia”.

Mientras tanto, un grupo de trabajadores postales angustiados llegaron al lugar, solemnes y visiblemente conmocionados, luchando por asimilar lo que le había sucedido a su colega.

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) publicó un comunicado en el que confirma que el empleado postal estaba asignado a Manhattan y fue víctima de un homicidio. “USPIS considera que los asuntos relacionados con la seguridad y el bienestar de los empleados del servicio postal son una prioridad máxima. Estamos trabajando diligentemente con el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en esta investigación”, afirma la declaración.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de ese diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

En particular, el interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA).

A mediados de este diciembre un hombre de 34 años fue apuñalado mortalmente afuera de una bodega hispana en Brooklyn (NYC). Y a principios de esta semana, seis personas, incluida una madre y su hija, fueron baleadas en una bodega en El Bronx (NYC).