Matan a hombre afuera de bodega hispana al amanecer en Nueva York

Najee Berry, hombre de 34 años, fue apuñalado mortalmente afuera de una bodega hispana en Brooklyn (NYC) ayer al amanecer.

La víctima, que vivía en Crown Heights, fue apuñalada varias veces en la espalda y el torso detrás de “Mucho Loco Deli and Grocery” ubicada en 441 Sutter Ave. cerca de Junius St. en Brownsville alrededor de las 6:50 a.m. del martes, dijo la policía de Nueva York.

Los paramédicos llevaron a Berry al Brookdale University Hospital, pero no pudieron salvarlo. El homicida huyó y no ha sido identificado ni atrapado. No está claro el motivo del crimen ni si el sospechoso y la víctima se conocían. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

“El tipo estaba en el suelo. Estaba todo ensangrentado”, relató a Daily News Chawpi Time, quien estaba trabajando detrás del mostrador de la bodega en ese momento.

El interior y los alrededores de las tiendas en NYC son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la asociación Bodegas Unidas de América (United Bodegas of America, UBA).

La madrugada del pasado Día de Acción de Gracias, un bodeguero latino disparó a presunto ladrón en El Bronx. Igualmente en noviembre un joven de 25 años murió en su hogar, a donde corrió tras ser baleado en una pelea que estalló en una bodega a pocos pasos de su edificio.

En octubre un ladrón armado con cuchillo apuñaló varias veces al empleado de una tienda de conveniencia dentro de una gasolinera BP. También ese mes una pelea entre dos mujeres terminó con una de ellas fatalmente apuñalada en una bodega latina en ese mismo condado.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento el año pasado. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

Este mes un doble acuchillamiento en el Bajo Manhattan, cerca de la sede central de NYPD (One Police Plaza), dejó muerto al adolescente migrante Yeremi Colino (17) y gravemente herido a otro de 18 años. Las víctimas no hablaban inglés, lo que habría molestado a sus agresores.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto del año pasado que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.