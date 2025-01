Natti Natasha alarma con foto desde la cama de un hospital

El Viejo San Juan, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Puerto Rico, acogió el segundo día del año con un evento que marcó la continuidad de la tradición festiva en la isla: la gran Fiesta del Pueblo. En esta ocasión, la gobernadora Jenniffer González Colón tuvo el honor de invitar a una artista muy especial, Natti Natasha, quien se ha consolidado como una de las voces más importantes del reguetón y la música urbana.

La actuación de Natti Natasha fue un momento destacado de la celebración, ya que la artista se siente particularmente conectada con Puerto Rico. Esta conexión se fortalece aún más dado que la isla es también la segunda casa de su pareja, Raphy Pina, productor musical reconocido.

En una noche mágica, Natti ofreció un espectáculo vibrante y enérgico, deleitando a los miles de asistentes que se reunieron para disfrutar de la música y el ambiente festivo. Entre ellos, su pequeña hija, Vida Isabelle, quien presenció el talento de su madre desde un lugar privilegiado, junto a su padre.

Sin embargo, el deleite de esa velada se entrelazó con un inesperado giro. Tras su impresionante actuación, Natti Natasha sufrió un percance de salud que la llevó a requerir atención médica de emergencia, siendo trasladada a un hospital. Desde allí, la artista no tardó en comunicar a sus seguidores su situación, mostrando su agradecimiento por el apoyo recibido y, sobre todo, por la atención médica que le brindaron en un momento de angustia.

“Hoy a las 2 de la mañana tuve que ir a emergencias por un dolor vejiga que me estaba matando. ¡Solo pensé que era un día especial de volver a los escenarios de estar en mi segunda isla que me ha adoptado como propia y que puede demostrar que las mujeres tienen el Poder! ¡Gracias por el amor brindado, me lo disfruté de principio a fin y mi hija vio a su mamá por primera vez siendo #Nattinatasha! Bendiciones y que para bien sea Gobe @jenniffergonzalezcolon”, dijo en Instagram.

La dominicana se recupera favorablemente, lo cual ha generado un sentimiento de alivio y felicidad entre sus fans y seres queridos. Su experiencia subraya la importancia de cuidar la salud y el bienestar, incluso en situaciones de gran emoción y éxito. Además, este suceso pone de manifiesto el compromiso de la artista no solo con su carrera, sino también con su familia y su público, quienes esperan su regreso a los escenarios.

