Pese a que casi pierde la vida, Chiky Bombom agradece el terrible accidente que vivió en carretera

Chiky Bombom, conductora de En Casa con Telemundo, y su hijo Cartier el año pasado vivieron un terrible accidente de tránsito, sin embargo acepta que después de este suceso algo cambió y fue para bien. Básicamente cree que “no hay mal que por bien no venga”.

En en una entrevista con Mezcal TV, la dominicana dijo: “Mi vida iba a millón y papá Dios me aterrizó. Tuve un accidente horrible donde casi pierdo la vida con mi hijo. Me chocaron por detrás, dimos vuelta y chocamos con una pared, horrible, de película”.

Una experiencia que sin duda señala estaba para ser vivida por ella y su hijo de 14 años, Cartier. “Mi hijo detesta la playa, a mi hijo no le gusta la playa”, dijo la presentadora de televisión. Pero recuerda que pese a esto a ella sí que le gusta la playa “y ese día del accidente mi hijo se despertó y él me invitó para la playa, veníamos de la playa. Entonces eso estaba para nosotros, pero yo creo que todo lo… Mira lo lindo. Yo creo que todo lo que te sucede te sucede por algún motivo, en el momento tú no lo entiendes porque los procesos son dolorosos, pero siempre hay una limpia”.

“Gracias a ese accidente, se me ‘revenió’ (sic) la vida completa y empecé a darme cuenta que tenía que organizar muchas cosas porque somos hijos de la gravedad. Hoy estamos y mañana tú no sabes si vas a estar”.

¿Cuál fue el aprendizaje?

La conductora acepta que aprendió a disfrutar un poquito más la vida, “a valorarlo todo más, todo intensamente más. Ese accidente cambió hasta la relación entre mi hijo y yo para bien, siempre para bien, siento que él se apegó más a mí”, destacó.

Acepta que la situación también se tornó complicada desde el punto de vista económico porque “perdí mucho dinero también, cuando te chocan es un negocio, la gente es muy habilidosa, pero no importa porque tengo todo, o sea, pasó el accidente, ya yo tenía en mente cambiar mi carro. Mi carro quedó pérdida total, y tengo uno mejor porque la vida es así, más grande, más espectacular”.

Tambén, como última reflexión, acotó: “Me perdoné a mí misma porque a veces soy muy dura conmigo misma. Aprendí a perdonarme, a mimarme, a protegerme, a poner límites en mi vida, aprendí a decir que ‘no’, que es muy importante. Parece que ese accidente me movió el cerebro con todo”.

