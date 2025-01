Mamá de Gala Montes explota en su contra y dice que se está hundiendo

Gala Montes, conocida por su participación en un reality show, ha mantenido una relación tensa con su madre, Crista, a pesar de que al final del programa, fue ella quien la recibió. A través de un video divulgado en sus redes sociales, su progenitora abordó la delicada cuestión de la depresión, un tema que Gala mencionó durante su estancia en el programa y que generó un diálogo significativo con el presentador Adrián Marcelo.

En su video, Crista Montes profundizó en cómo la depresión ha impactado no solo a Gala, sino también a sus otras hijas. Afirmó que para su familia ha sido un desafío lidiar con este padecimiento, un tema que provoca discusión y, a veces, roces. La madre sostuvo que sus hijas suelen sentirse afectadas por su sinceridad y por su enfoque directo al abordar la situación.

“Los jóvenes de ahora están empastillados. Antes no nos empastillábamos, ahorita la mayoría están empastillados porque no aguantan una depresión, discúlpenme; porque están tristes, porque se sienten incomprendidos, ¿si o no?, sino táchenme de loca, me aguanto, se tenía que decir y se dice y eso es lo que no les gusta a mis hijas”, dijo Crista en las redes sociales.

La mamá de Gala destacó que, a lo largo de su vida, ha enfrentado momentos extremadamente difíciles, en los que la depresión ha estado presente en su hogar. Sin embargo, enfatizó que ha logrado superar esos instantes sin recurrir a medicamentos, subrayando su fortaleza personal.

“Me han pasado muchas cosas, nunca me han visto empastillada, nunca; muchas personas me conocen triste y he salido del hoyo y no es la primera vez porque a mí nadie me ha regalado nada. Recibí hate y nadie me ayudó. Me dejaron sin dinero y sin familia, pero no me fui a empastillar. No puedes ir por la vida diciendo que eres depresiva. Estoy enojada porque estamos hablando de mi hija. No voy a hablar con ella, desgraciadamente tiene el chip cambiado, no se puede hablar con ella. Ya no la tengo en Instagram“, añadió.

La situación de Gala y su madre refleja no solo la complejidad de las relaciones familiares en medio de momentos de crisis, sino también la importancia de abordar temas de salud mental con apertura y honestidad. Este tipo de diálogos son cruciales para fomentar una mayor comprensión y apoyo entre los seres queridos que enfrentan dificultades.

