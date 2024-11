Adrián Marcelo se burla de Gala Montes

Adrián Marcelo continúa generando controversia y atención mediática tras su participación en el reality show, donde ha estado haciendo comentarios punzantes sobre sus compañeros, especialmente dirigidos hacia Arath de la Torre y Gala Montes. En un reciente show de comedia, Marcelo empleó su plataforma para hacer alusiones sobre los supuestos delitos de los otros concursantes, lo que ha desatado un debate en redes sociales.

“Lo que debe sentir una mujer VERDADERAMENTE violentada al escuchar esto, no me lo quiero ni imaginar. Es cinismo llevado al extremo. Lo escucho y no lo creo”, dijo en la red social X.

Durante una presentación en TikTok, se le escuchó asegurar que tanto Arath como Gala deberían ser agrupados por el tipo de delitos mencionados, refiriéndose a la violencia doméstica en el caso de ambos, y sugiriendo que, en el caso de ‘evasión de impuestos‘, él también debería formar parte de ese grupo. Su humor ácido y sarcástico ha sido bien recibido por algunos fans, pero también ha generado críticas por la ligereza con la que aborda temas tan serios.

“Si duele que te llamen ‘potencial feminicida’ ¿A dónde me metí? ¿Qué le hice a estos ojetes para que digan esta mam***?, dije “patas pa’ que son, pélate a la *** de aquí. Si nos pusiéramos a calificar u ordenarnos en esa casa por delitos, en ‘Violencia Doméstica’: Arath y Gala de este lado. ‘Potenciales feminicidas’ pues nadie, si no ni hubiéramos entrado ahí; ‘Evasores de impuestos’: Arath, tú y yo, vente para acá”, dijo.

Este tipo de comentarios han hecho que el contenido generado a partir de la situación siga monetizándose y que el escándalo mantenga su relevancia en el ámbito del entretenimiento. Adrián Marcelo parece estar cumpliendo su promesa de seguir hablando del tema y, a su vez, de capitalizar sobre la controversia que lo rodea.

Gala Montes sobre la denuncia

“Me quedo con un mal sabor de boca porque tenía fe en la sociedad y me da mucho coraje todo lo que sucedió ahí adentro, me da mucho coraje que nadie haya hecho anda (…) Yo quisiera ir a denunciar y hacer muchas cosas, pero como tengo que trabajar no he tenido tiempo, es difícil, ahorita hice un ajuste en mi vida y no quiero ir tan rápido”, dijo en el programa EXA.

