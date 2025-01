Familia de Ricardo Montaner está de luto: “Estamos rotos”

El cantante venezolano Ricardo Montaner y su familia están en duelo por el fallecimiento de un querido miembro familiar. El pasado 4 de enero falleció Rodolfo Rodríguez Miranda, cuñado de Ricardo Montaner y hermano de Marlene Rodríguez, esposa del cantante.

Rodolfo Rodríguez Miranda era el presidente de los circuitos de radio AM Center y FM Center en Venezuela. De acuerdo con información oficial, el empresario murió en compañía de su familia durante un viaje por las islas St. Maarten.

La central de noticias de FM Center informó sobre el fallecimiento del presidente del circuito a través de una publicación en Instagram en la que además resaltó su legado.

“De forma inesperada, acompañado por su esposa, hijas y nieto en la isla de St. Maarten, Rodolfo partió de este plano dejando un inmenso legado de éxito empresarial, marcado por una profunda calidad humana. Para el público venezolano, su nombre es y será eternamente sinónimo de radio, entretenimiento, música, espectáculos, publicidad y medios de comunicación. Un constante explorador de estrategias para innovar en el desafiante mercado venezolano, en el que apostó por el desarrollo del talento nacional”, dice parte del texto.

Mensaje de Ricardo Montaner

Ricardo Montaner publicó un sentido mensaje en la red social X para despedir a su cuñado y amigo, quien, según dijo, fue crucial en su carrera como cantante.

“Escribo esto en estado de shock. Estamos profundamente tristes y sorprendidos, hoy ha partido Rodolfo Rodríguez Miranda, mi cuñado y hermano mayor de mi amada esposa. Él fue quien me sacó de abajo… Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, él me convirtió en el artista que quería ser, toda Venezuela y luego el continente, me conocieron después de grabar para su sello”, comienza el escrito del artista venezolano.

Escribo esto, en estado de shock.



Estamos profundamente tristes y sorprendidos, hoy ha partido #RodolfoRodriguezMiranda, mi cuñado y hermano mayor de mi amada esposa.

El fue quien me sacó de abajo…

Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, el me… — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 4, 2025

Asimismo agradeció a Rodolfo por todas las contribuciones a su vida y señaló que su familia está rota y en estado de shock tras la trágica noticia. “Su más importante contribución a mi vida, como le dije siempre, fue su hermosa hermana a quien amo profundamente, la madre de mis hijos, mi compañera de vida. Gracias por eso Rodo, gracias por Marlene y por todo, gracias por creer en mí y por apostar a mi futuro. Aún no caigo en lo que estamos viviendo como familia, vamos en un avión rumbo al encuentro con Mila y mis sobrinas, completamente en shock. Estamos rotos. Tengo tanto para decir que no entra en un solo mensaje”, aseveró.

